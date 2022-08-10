О нас

Khyal Muhammad

Khyal Muhammad

Альбом  ·  2022

Kala Kala Os Ham

#Со всего мира
Khyal Muhammad

Артист

Khyal Muhammad

Релиз Kala Kala Os Ham

#

Название

Альбом

1

Трек Ta Firaon Ye - Tappy

Ta Firaon Ye - Tappy

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

4:22

2

Трек Ta Cha Ta Katl

Ta Cha Ta Katl

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

4:53

3

Трек Ta Tasha Lamn Ra Wra

Ta Tasha Lamn Ra Wra

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

4:25

4

Трек Ta Shy Beawafa

Ta Shy Beawafa

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

4:53

5

Трек Tana Judayi Da

Tana Judayi Da

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

3:48

6

Трек wakht Da Yadona

wakht Da Yadona

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

4:31

7

Трек Wali Marawara Shwy Zama Na

Wali Marawara Shwy Zama Na

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

3:59

8

Трек Warkhta Shy

Warkhta Shy

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

4:18

9

Трек Waya Katl Mata

Waya Katl Mata

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

4:10

10

Трек Wos Ba Di Ameal Dana

Wos Ba Di Ameal Dana

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

2:53

11

Трек Wor Bal Di

Wor Bal Di

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

7:15

12

Трек Yo Jam Jam

Yo Jam Jam

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

4:08

13

Трек Zama Da Janan Mena

Zama Da Janan Mena

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

4:40

14

Трек Zalfi Ba Di Wrani Shi

Zalfi Ba Di Wrani Shi

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

5:28

15

Трек Zama Da Zra Qarara Ka Many

Zama Da Zra Qarara Ka Many

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

4:22

16

Трек Zama Lamn Daghi Da

Zama Lamn Daghi Da

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

4:13

17

Трек Zamung Kra Ye Shpa Si

Zamung Kra Ye Shpa Si

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

3:55

18

Трек Zama Qatlgah Ta

Zama Qatlgah Ta

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

5:20

19

Трек Zhwand Ki Sa Na Larm

Zhwand Ki Sa Na Larm

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

4:40

20

Трек Zror Pora Kawama

Zror Pora Kawama

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

4:01

21

Трек Westali Mro Stargo Yem

Westali Mro Stargo Yem

Khyal Muhammad

Kala Kala Os Ham

3:54

Информация о правообладателе: Adil Sharif
