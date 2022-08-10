О нас

Khyal Muhammad

Khyal Muhammad

Альбом  ·  2022

Sta Deedan

#Со всего мира
Khyal Muhammad

Артист

Khyal Muhammad

Релиз Sta Deedan

#

Название

Альбом

1

Трек Ghag Di Da Ratlo

Ghag Di Da Ratlo

Khyal Muhammad

Sta Deedan

3:57

2

Трек Dushmanano Katl

Dushmanano Katl

Khyal Muhammad

Sta Deedan

5:55

3

Трек Gula Ta Na Zaar

Gula Ta Na Zaar

Khyal Muhammad

Sta Deedan

5:30

4

Трек Gulo Ki Di Shpa Wa

Gulo Ki Di Shpa Wa

Khyal Muhammad

Sta Deedan

4:21

5

Трек Hear Ba Me Nashi

Hear Ba Me Nashi

Khyal Muhammad

Sta Deedan

6:16

6

Трек Kala Khaibr Ki

Kala Khaibr Ki

Khyal Muhammad

Sta Deedan

4:02

7

Трек Kali Tata Preag Dama

Kali Tata Preag Dama

Khyal Muhammad

Sta Deedan

3:02

8

Трек Khir Di Ka Nasha Yama

Khir Di Ka Nasha Yama

Khyal Muhammad

Sta Deedan

4:12

9

Трек Khkari Gi Leawani

Khkari Gi Leawani

Khyal Muhammad

Sta Deedan

5:01

10

Трек Khosh Hali Da

Khosh Hali Da

Khyal Muhammad

Sta Deedan

6:22

11

Трек Khpal Kri Tabah

Khpal Kri Tabah

Khyal Muhammad

Sta Deedan

5:35

12

Трек La Haya Na Strgi Kata Di

La Haya Na Strgi Kata Di

Khyal Muhammad

Sta Deedan

3:20

13

Трек Laka Mashom

Laka Mashom

Khyal Muhammad

Sta Deedan

3:57

14

Трек La Ka Gul Chi

La Ka Gul Chi

Khyal Muhammad

Sta Deedan

6:15

15

Трек Las Da Muhabat Rana Chapeara Ka

Las Da Muhabat Rana Chapeara Ka

Khyal Muhammad

Sta Deedan

3:51

16

Трек Las Da Muhabat

Las Da Muhabat

Khyal Muhammad

Sta Deedan

3:50

17

Трек Libasi Rata Khkara Shwy

Libasi Rata Khkara Shwy

Khyal Muhammad

Sta Deedan

4:34

18

Трек Ma Kawa Ghamona

Ma Kawa Ghamona

Khyal Muhammad

Sta Deedan

3:22

19

Трек Malng Di Wy Faqir Di Way

Malng Di Wy Faqir Di Way

Khyal Muhammad

Sta Deedan

4:49

20

Трек Mayan Seri Greawan

Mayan Seri Greawan

Khyal Muhammad

Sta Deedan

4:51

21

Трек Mayan Yama Pa Ma

Mayan Yama Pa Ma

Khyal Muhammad

Sta Deedan

4:09

Информация о правообладателе: Adil Sharif
