Khyal Muhammad

Khyal Muhammad

Альбом  ·  2022

Da Janan Gham

#Со всего мира
Khyal Muhammad

Артист

Khyal Muhammad

Релиз Da Janan Gham

#

Название

Альбом

1

Трек Raghla Mahboba

Raghla Mahboba

Khyal Muhammad

Da Janan Gham

4:07

2

Трек Raza Chi Zo

Raza Chi Zo

Khyal Muhammad

Da Janan Gham

3:40

3

Трек Rogh Yam Ka Pagal Yam

Rogh Yam Ka Pagal Yam

Khyal Muhammad

Da Janan Gham

4:27

4

Трек Sa Pa Andaz

Sa Pa Andaz

Khyal Muhammad

Da Janan Gham

5:15

5

Трек Sa Wakrama

Sa Wakrama

Khyal Muhammad

Da Janan Gham

4:51

6

Трек Safa Ra Okatal

Safa Ra Okatal

Khyal Muhammad

Da Janan Gham

5:47

7

Трек sataej show by zain 03013776170 ,v,01 (8)

sataej show by zain 03013776170 ,v,01 (8)

Khyal Muhammad

Da Janan Gham

4:44

8

Трек Shna Bangri Di Mat Sha

Shna Bangri Di Mat Sha

Khyal Muhammad

Da Janan Gham

3:51

9

Трек So Kasa Di Wazhali Di

So Kasa Di Wazhali Di

Khyal Muhammad

Da Janan Gham

5:42

10

Трек Sta Ghara Mubark Sha

Sta Ghara Mubark Sha

Khyal Muhammad

Da Janan Gham

5:11

11

Трек Sta Pa Khanda Shi

Sta Pa Khanda Shi

Khyal Muhammad

Da Janan Gham

5:22

12

Трек Sta Pa Tash Dedan

Sta Pa Tash Dedan

Khyal Muhammad

Da Janan Gham

4:38

13

Трек Stalajamazaram

Stalajamazaram

Khyal Muhammad

Da Janan Gham

6:59

14

Трек Stapajodayake

Stapajodayake

Khyal Muhammad

Da Janan Gham

3:46

15

Трек Stapatolmemaltala

Stapatolmemaltala

Khyal Muhammad

Da Janan Gham

4:04

16

Трек Stori Di Asman

Stori Di Asman

Khyal Muhammad

Da Janan Gham

4:37

17

Трек Tana Marawar Yama

Tana Marawar Yama

Khyal Muhammad

Da Janan Gham

2:59

18

Трек Ta Na Qurban

Ta Na Qurban

Khyal Muhammad

Da Janan Gham

3:45

Информация о правообладателе: Adil Sharif
