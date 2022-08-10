О нас

Khyal Muhammad

Альбом  ·  2022

Nadana Yara

#Со всего мира
1

Трек Munga Da Khaiber

Munga Da Khaiber

Khyal Muhammad

Nadana Yara

3:38

2

Трек Mosam Ki Khazan

Mosam Ki Khazan

Khyal Muhammad

Nadana Yara

5:11

3

Трек Na Ba Jary Dam Khalga

Na Ba Jary Dam Khalga

Khyal Muhammad

Nadana Yara

4:23

4

Трек Na Khabdi Chi

Na Khabdi Chi

Khyal Muhammad

Nadana Yara

4:01

5

Трек Nan Me Mealma Ka

Nan Me Mealma Ka

Khyal Muhammad

Nadana Yara

3:48

6

Трек Na Trsa Zra Ki

Na Trsa Zra Ki

Khyal Muhammad

Nadana Yara

5:20

7

Трек Natrsa Zra Ki

Natrsa Zra Ki

Khyal Muhammad

Nadana Yara

5:28

8

Трек Naz Ao Ada Leawani

Naz Ao Ada Leawani

Khyal Muhammad

Nadana Yara

4:19

9

Трек Pa Khobono Ki Rawan Yam

Pa Khobono Ki Rawan Yam

Khyal Muhammad

Nadana Yara

2:46

10

Трек Pa Dy Kali Ossi

Pa Dy Kali Ossi

Khyal Muhammad

Nadana Yara

4:20

11

Трек Pa Mena Ghara Raka - Tappy

Pa Mena Ghara Raka - Tappy

Khyal Muhammad

Nadana Yara

3:42

12

Трек Pa,Zra,Ki Rata Gory

Pa,Zra,Ki Rata Gory

Khyal Muhammad

Nadana Yara

5:16

13

Трек Pori Ghra Ki Ossi

Pori Ghra Ki Ossi

Khyal Muhammad

Nadana Yara

4:13

14

Трек Qablawama Har Ilzam

Qablawama Har Ilzam

Khyal Muhammad

Nadana Yara

3:22

15

Трек Qurban Di Shama Yo Di Natgi

Qurban Di Shama Yo Di Natgi

Khyal Muhammad

Nadana Yara

3:32

16

Трек Ra Wakhla Zanzerona

Ra Wakhla Zanzerona

Khyal Muhammad

Nadana Yara

3:57

17

Трек Rasha Chi Keano

Rasha Chi Keano

Khyal Muhammad

Nadana Yara

5:25

18

Трек Rasha Wagora

Rasha Wagora

Khyal Muhammad

Nadana Yara

4:26

19

Трек Raswa Me Na Kry

Raswa Me Na Kry

Khyal Muhammad

Nadana Yara

4:30

20

Трек Sa Bandi Khapa Shwy

Sa Bandi Khapa Shwy

Khyal Muhammad

Nadana Yara

4:05

21

Трек Sa Husan Pa Nasha Ki

Sa Husan Pa Nasha Ki

Khyal Muhammad

Nadana Yara

3:53

Информация о правообладателе: Adil Sharif
