Khyal Muhammad

Khyal Muhammad

Альбом  ·  2022

Sta Ghamona

#Со всего мира
Khyal Muhammad

Артист

Khyal Muhammad

Релиз Sta Ghamona

#

Название

Альбом

1

Трек Mida Mida Raza.

Mida Mida Raza.

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

4:31

2

Трек Mena Da Khanda

Mena Da Khanda

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

6:53

3

Трек Seri Ma Greawan Di

Seri Ma Greawan Di

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

3:59

4

Трек Sar Qurbana Wena

Sar Qurbana Wena

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

6:15

5

Трек Shna Di Khalona Dear Khwand Ki

Shna Di Khalona Dear Khwand Ki

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

2:49

6

Трек Sharab Skali Di

Sharab Skali Di

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

4:14

7

Трек Shundi Sry Raora

Shundi Sry Raora

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

4:21

8

Трек Sok Di Pa Zalfo

Sok Di Pa Zalfo

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

4:00

9

Трек Speno Alngao Sra

Speno Alngao Sra

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

2:17

10

Трек Spin Rukhsar Sho

Spin Rukhsar Sho

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

4:13

11

Трек Srgi De Ashna

Srgi De Ashna

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

4:40

12

Трек Sta Da Mehfalono Ta

Sta Da Mehfalono Ta

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

4:49

13

Трек Sta Khayest Me Di Qsm We

Sta Khayest Me Di Qsm We

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

5:11

14

Трек Sta Naz Ao Nakhry

Sta Naz Ao Nakhry

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

1:34

15

Трек Sta Khwagy Shundi

Sta Khwagy Shundi

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

4:29

16

Трек Sta Pa Dedan Stargi Sry Kawama - Tappy

Sta Pa Dedan Stargi Sry Kawama - Tappy

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

5:01

17

Трек Sta Pa Kor

Sta Pa Kor

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

6:09

18

Трек Sta Pa Mena Ki Tuhmat

Sta Pa Mena Ki Tuhmat

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

4:16

19

Трек Sta Pa Tuhmat

Sta Pa Tuhmat

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

4:12

20

Трек Strgi De Yar

Strgi De Yar

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

2:41

21

Трек Ta Ba Khanda Kra

Ta Ba Khanda Kra

Khyal Muhammad

Sta Ghamona

6:20

Информация о правообладателе: Adil Sharif
