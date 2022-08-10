О нас

Khyal Muhammad

Khyal Muhammad

Альбом  ·  2022

Judai Di Na Wi

#Со всего мира
Khyal Muhammad

Артист

Khyal Muhammad

Релиз Judai Di Na Wi

#

Название

Альбом

1

Трек Agha Tasver Me Khya Lono Ki Di

Agha Tasver Me Khya Lono Ki Di

Khyal Muhammad

Judai Di Na Wi

4:06

2

Трек Arman Da Khpal Zargi

Arman Da Khpal Zargi

Khyal Muhammad

Judai Di Na Wi

4:33

3

Трек Bal Watan Ta Nazam

Bal Watan Ta Nazam

Khyal Muhammad

Judai Di Na Wi

3:57

4

Трек Ashna Pa Eshara

Ashna Pa Eshara

Khyal Muhammad

Judai Di Na Wi

5:20

5

Трек Balagani Dunya Wakhawara

Balagani Dunya Wakhawara

Khyal Muhammad

Judai Di Na Wi

4:10

6

Трек Bemar Zargi Me Waghwari

Bemar Zargi Me Waghwari

Khyal Muhammad

Judai Di Na Wi

4:30

7

Трек Bya Gudr Ta Zena

Bya Gudr Ta Zena

Khyal Muhammad

Judai Di Na Wi

4:53

8

Трек Da Gulo Lakhta Da

Da Gulo Lakhta Da

Khyal Muhammad

Judai Di Na Wi

2:58

9

Трек Charta Rana Laary

Charta Rana Laary

Khyal Muhammad

Judai Di Na Wi

5:18

10

Трек Da Spogmi Khori

Da Spogmi Khori

Khyal Muhammad

Judai Di Na Wi

2:55

11

Трек Da Meni Qadr - Tappy

Da Meni Qadr - Tappy

Khyal Muhammad

Judai Di Na Wi

4:55

12

Трек Da Spogmi Pa Shan Zaly Gi

Da Spogmi Pa Shan Zaly Gi

Khyal Muhammad

Judai Di Na Wi

4:30

13

Трек Da Zam Zam Oba

Da Zam Zam Oba

Khyal Muhammad

Judai Di Na Wi

4:03

14

Трек Da,Makha Dopata Ka

Da,Makha Dopata Ka

Khyal Muhammad

Judai Di Na Wi

3:14

15

Трек Da Zargi Arman

Da Zargi Arman

Khyal Muhammad

Judai Di Na Wi

4:33

16

Трек Dasi Pa Tras Mata Ra Gori

Dasi Pa Tras Mata Ra Gori

Khyal Muhammad

Judai Di Na Wi

3:28

17

Трек Dasi Nasho Ki Kha Yam

Dasi Nasho Ki Kha Yam

Khyal Muhammad

Judai Di Na Wi

4:56

18

Трек Dushmanano Ba Sar Teti Shi

Dushmanano Ba Sar Teti Shi

Khyal Muhammad

Judai Di Na Wi

2:10

19

Трек Dunya Bashi Hairana

Dunya Bashi Hairana

Khyal Muhammad

Judai Di Na Wi

6:09

20

Трек Bangro Ta Shrang Wrkawa

Bangro Ta Shrang Wrkawa

Khyal Muhammad

Judai Di Na Wi

4:47

Информация о правообладателе: Adil Sharif
