Khyal Muhammad

Khyal Muhammad

Альбом  ·  2022

Da Meeni Yaara

#Со всего мира
Khyal Muhammad

Артист

Khyal Muhammad

Релиз Da Meeni Yaara

#

Название

Альбом

1

Трек Rabarnemakesawaka

Rabarnemakesawaka

Khyal Muhammad

Da Meeni Yaara

5:02

2

Трек Wacha Wa Lasona

Wacha Wa Lasona

Khyal Muhammad

Da Meeni Yaara

3:45

3

Трек Wesh Te Di Pa Zra Yama

Wesh Te Di Pa Zra Yama

Khyal Muhammad

Da Meeni Yaara

4:26

4

Трек Yo Las Ki Me Jaam

Yo Las Ki Me Jaam

Khyal Muhammad

Da Meeni Yaara

4:35

5

Трек Za Mram Dr Pasy

Za Mram Dr Pasy

Khyal Muhammad

Da Meeni Yaara

4:18

6

Трек Za Di Krama Dewana

Za Di Krama Dewana

Khyal Muhammad

Da Meeni Yaara

3:22

7

Трек Za Ye Pa Ta Manamma

Za Ye Pa Ta Manamma

Khyal Muhammad

Da Meeni Yaara

5:35

8

Трек Zaan Jora Wi

Zaan Jora Wi

Khyal Muhammad

Da Meeni Yaara

3:35

9

Трек Zalfi Da Wallah

Zalfi Da Wallah

Khyal Muhammad

Da Meeni Yaara

3:04

10

Трек Zama Ba Vi Da

Zama Ba Vi Da

Khyal Muhammad

Da Meeni Yaara

4:33

11

Трек Zama Warta Slam Di

Zama Warta Slam Di

Khyal Muhammad

Da Meeni Yaara

4:58

12

Трек Zapacosakeche

Zapacosakeche

Khyal Muhammad

Da Meeni Yaara

5:29

13

Трек Zargi Nasha Sjo

Zargi Nasha Sjo

Khyal Muhammad

Da Meeni Yaara

5:22

14

Трек Zra Me Sena Ki

Zra Me Sena Ki

Khyal Muhammad

Da Meeni Yaara

4:28

Информация о правообладателе: Adil Sharif
