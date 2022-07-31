О нас

Khyal Muhammad

Khyal Muhammad

Альбом  ·  2022

Deara Muda Wo Wata

#Со всего мира
Khyal Muhammad

Артист

Khyal Muhammad

Релиз Deara Muda Wo Wata

#

Название

Альбом

1

Трек Dagha Melly Wogora

Dagha Melly Wogora

Khyal Muhammad

Deara Muda Wo Wata

4:33

2

Трек Deara Muda Wo Wata

Deara Muda Wo Wata

Khyal Muhammad

Deara Muda Wo Wata

4:56

3

Трек Dumra Wafa

Dumra Wafa

Khyal Muhammad

Deara Muda Wo Wata

3:59

4

Трек Eshqa Za Hairan Yama

Eshqa Za Hairan Yama

Khyal Muhammad

Deara Muda Wo Wata

4:58

5

Трек Gabin We La Macho Sra

Gabin We La Macho Sra

Khyal Muhammad

Deara Muda Wo Wata

4:11

6

Трек Ghalati Washwa La Mana

Ghalati Washwa La Mana

Khyal Muhammad

Deara Muda Wo Wata

5:00

7

Трек Har Khwa Drta Heri Shi

Har Khwa Drta Heri Shi

Khyal Muhammad

Deara Muda Wo Wata

4:13

8

Трек Khaista Gudr Di

Khaista Gudr Di

Khyal Muhammad

Deara Muda Wo Wata

3:49

9

Трек Khukul Chinaro Ta

Khukul Chinaro Ta

Khyal Muhammad

Deara Muda Wo Wata

4:41

10

Трек Khwa Ki Aashiqan Di

Khwa Ki Aashiqan Di

Khyal Muhammad

Deara Muda Wo Wata

7:08

11

Трек Khapgan Ma Kra

Khapgan Ma Kra

Khyal Muhammad

Deara Muda Wo Wata

15:26

12

Трек La Wafa Dhaka Da

La Wafa Dhaka Da

Khyal Muhammad

Deara Muda Wo Wata

4:38

13

Трек Lag Ra Wagora

Lag Ra Wagora

Khyal Muhammad

Deara Muda Wo Wata

5:42

14

Трек Laila Za Di Malng Yama

Laila Za Di Malng Yama

Khyal Muhammad

Deara Muda Wo Wata

2:45

15

Трек Da Tori Midanona

Da Tori Midanona

Khyal Muhammad

Deara Muda Wo Wata

5:05

Информация о правообладателе: Adil Sharif
Волна по релизу

