Khyal Muhammad

Khyal Muhammad

Альбом  ·  2022

Raka Jamoona

#Со всего мира
Khyal Muhammad

Артист

Khyal Muhammad

Релиз Raka Jamoona

#

Название

Альбом

1

Трек Pa Dy Hum Na Pohy Gam

Pa Dy Hum Na Pohy Gam

Khyal Muhammad

Raka Jamoona

4:18

2

Трек Pa Dy Khalgo Sa Washo - Tappy

Pa Dy Khalgo Sa Washo - Tappy

Khyal Muhammad

Raka Jamoona

4:27

3

Трек Palao La Makha

Palao La Makha

Khyal Muhammad

Raka Jamoona

3:31

4

Трек Pry Wata La Lasa

Pry Wata La Lasa

Khyal Muhammad

Raka Jamoona

2:51

5

Трек Qisma Qisma Dukhanona Pa Ke

Qisma Qisma Dukhanona Pa Ke

Khyal Muhammad

Raka Jamoona

4:32

6

Трек Ra Ran Katai Nasham

Ra Ran Katai Nasham

Khyal Muhammad

Raka Jamoona

4:28

7

Трек Sta Makh Na Bal

Sta Makh Na Bal

Khyal Muhammad

Raka Jamoona

6:15

8

Трек Sta Mena Ke Raswa Yama

Sta Mena Ke Raswa Yama

Khyal Muhammad

Raka Jamoona

5:36

9

Трек Stargo Ki Khandi

Stargo Ki Khandi

Khyal Muhammad

Raka Jamoona

4:18

10

Трек Tana Marawar Yama

Tana Marawar Yama

Khyal Muhammad

Raka Jamoona

2:59

11

Трек Tana Qurban Sham

Tana Qurban Sham

Khyal Muhammad

Raka Jamoona

4:20

12

Трек Tori Zalfi Pa Rukhsar Kra

Tori Zalfi Pa Rukhsar Kra

Khyal Muhammad

Raka Jamoona

6:37

13

Трек Wa Gora Haal Me

Wa Gora Haal Me

Khyal Muhammad

Raka Jamoona

4:59

14

Трек Ya Got Sharab Che Oskam

Ya Got Sharab Che Oskam

Khyal Muhammad

Raka Jamoona

4:12

15

Трек Zama Da Marg Dawa

Zama Da Marg Dawa

Khyal Muhammad

Raka Jamoona

4:03

16

Трек Zama Stargo Ki

Zama Stargo Ki

Khyal Muhammad

Raka Jamoona

5:24

17

Трек Zama Zra Ke

Zama Zra Ke

Khyal Muhammad

Raka Jamoona

3:45

Информация о правообладателе: Adil Sharif
