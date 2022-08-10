О нас

Khyal Muhammad

Khyal Muhammad

Альбом  ·  2022

Sta Jawandoon

#Со всего мира
Khyal Muhammad

Артист

Khyal Muhammad

Релиз Sta Jawandoon

#

Название

Альбом

1

Трек Che Ba Sa Waye

Che Ba Sa Waye

Khyal Muhammad

Sta Jawandoon

4:34

2

Трек Che Nasha Da

Che Nasha Da

Khyal Muhammad

Sta Jawandoon

1:49

3

Трек Da Ranjho Khaal

Da Ranjho Khaal

Khyal Muhammad

Sta Jawandoon

3:42

4

Трек Dasi Sharabi Yam

Dasi Sharabi Yam

Khyal Muhammad

Sta Jawandoon

5:01

5

Трек Jeni Da Gulo Wana

Jeni Da Gulo Wana

Khyal Muhammad

Sta Jawandoon

4:18

6

Трек Ka Sultan Shi

Ka Sultan Shi

Khyal Muhammad

Sta Jawandoon

4:06

7

Трек Leawani Zargi Me

Leawani Zargi Me

Khyal Muhammad

Sta Jawandoon

1:24

8

Трек Mor Me Pa Dedan Ky

Mor Me Pa Dedan Ky

Khyal Muhammad

Sta Jawandoon

3:26

9

Трек Pa Qiso Mari Gi Na

Pa Qiso Mari Gi Na

Khyal Muhammad

Sta Jawandoon

4:17

10

Трек Spogmi Pa Shen Asman

Spogmi Pa Shen Asman

Khyal Muhammad

Sta Jawandoon

5:15

11

Трек Sta Da Spine Kholy

Sta Da Spine Kholy

Khyal Muhammad

Sta Jawandoon

3:26

12

Трек Sta Da Yari Na Toba - Tappy

Sta Da Yari Na Toba - Tappy

Khyal Muhammad

Sta Jawandoon

3:57

13

Трек Stargi Tori

Stargi Tori

Khyal Muhammad

Sta Jawandoon

3:00

14

Трек Ta Kho Na Ratly

Ta Kho Na Ratly

Khyal Muhammad

Sta Jawandoon

4:45

15

Трек Za Mara

Za Mara

Khyal Muhammad

Sta Jawandoon

4:06

16

Трек Zama Da Zra Qarar Nishta

Zama Da Zra Qarar Nishta

Khyal Muhammad

Sta Jawandoon

4:02

Информация о правообладателе: Adil Sharif
