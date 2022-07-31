О нас

Khyal Muhammad

Khyal Muhammad

Альбом  ·  2022

Zma Da Meeni Yaara

#Со всего мира
Khyal Muhammad

Артист

Khyal Muhammad

Релиз Zma Da Meeni Yaara

#

Название

Альбом

1

Трек Aashiqan Halala Wena

Aashiqan Halala Wena

Khyal Muhammad

Zma Da Meeni Yaara

3:10

2

Трек Bahr Maza Charta Da Nashi Landi

Bahr Maza Charta Da Nashi Landi

Khyal Muhammad

Zma Da Meeni Yaara

3:09

3

Трек Bya Armanona Pora Kigi Kala

Bya Armanona Pora Kigi Kala

Khyal Muhammad

Zma Da Meeni Yaara

4:44

4

Трек baya dai pa

baya dai pa

Khyal Muhammad

Zma Da Meeni Yaara

9:22

5

Трек Chi Beaguna Dr Na Juda

Chi Beaguna Dr Na Juda

Khyal Muhammad

Zma Da Meeni Yaara

1:59

6

Трек Bya Mazigr Sho

Bya Mazigr Sho

Khyal Muhammad

Zma Da Meeni Yaara

4:55

7

Трек Cha Ghawag Ki Rata

Cha Ghawag Ki Rata

Khyal Muhammad

Zma Da Meeni Yaara

4:39

8

Трек Chi Gulona Di Qatar Kral

Chi Gulona Di Qatar Kral

Khyal Muhammad

Zma Da Meeni Yaara

4:58

9

Трек Chi Sanga Ki Di Shabab Wi

Chi Sanga Ki Di Shabab Wi

Khyal Muhammad

Zma Da Meeni Yaara

4:58

10

Трек Da Cha Khabari Ma Kawa

Da Cha Khabari Ma Kawa

Khyal Muhammad

Zma Da Meeni Yaara

3:40

11

Трек Da Gulo Wana

Da Gulo Wana

Khyal Muhammad

Zma Da Meeni Yaara

4:39

12

Трек Da Baxy Mashoqy

Da Baxy Mashoqy

Khyal Muhammad

Zma Da Meeni Yaara

9:47

13

Трек Da Khaista Hussan Drman Ye

Da Khaista Hussan Drman Ye

Khyal Muhammad

Zma Da Meeni Yaara

4:06

14

Трек Da Mangi Ghara

Da Mangi Ghara

Khyal Muhammad

Zma Da Meeni Yaara

3:41

15

Трек Da Meni Jhang Ki

Da Meni Jhang Ki

Khyal Muhammad

Zma Da Meeni Yaara

4:37

16

Трек Da Husan Lary

Da Husan Lary

Khyal Muhammad

Zma Da Meeni Yaara

4:31

17

Трек Da Sa Armani Jwand Di

Da Sa Armani Jwand Di

Khyal Muhammad

Zma Da Meeni Yaara

5:22

Информация о правообладателе: Adil Sharif
Bya Da Stargo Selabona
Bya Da Stargo Selabona2023 · Альбом · Khyal Muhammad
Sawe Zra Daghona Tappy
Sawe Zra Daghona Tappy2023 · Сингл · Nazia Iqbal
Da Mama Lor De Yama
Da Mama Lor De Yama2023 · Альбом · Wagma
Da Insaniyat Qadar
Da Insaniyat Qadar2023 · Сингл · Khyal Muhammad
Watan Darna Da Wene Qurbani Ghwari Ghazyano
Watan Darna Da Wene Qurbani Ghwari Ghazyano2023 · Сингл · Khyal Muhammad
Mung You Da Khyber Zalmi
Mung You Da Khyber Zalmi2023 · Сингл · Khyal Muhammad
Judai Tappay
Judai Tappay2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Ashna Rata Yadeghi
Ashna Rata Yadeghi2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Raka Jamoona
Raka Jamoona2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Kala Kala Os Ham
Kala Kala Os Ham2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Sta Ghamona
Sta Ghamona2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Nadana Yara
Nadana Yara2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Sta Jawandoon
Sta Jawandoon2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Judai Di Na Wi
Judai Di Na Wi2022 · Альбом · Khyal Muhammad

Khyal Muhammad
Артист

Khyal Muhammad

