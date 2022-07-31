О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Khyal Muhammad

Khyal Muhammad

Альбом  ·  2022

Da Ranjo Khaala

Контент 18+

#Со всего мира
Khyal Muhammad

Артист

Khyal Muhammad

Релиз Da Ranjo Khaala

#

Название

Альбом

1

Трек Leawano Laba Di Hal Krama Bathr

Leawano Laba Di Hal Krama Bathr

Khyal Muhammad

Da Ranjo Khaala

4:47

2

Трек Ma Gul Ra Wari

Ma Gul Ra Wari

Khyal Muhammad

Da Ranjo Khaala

5:19

3

Трек Ma Rawora Nazona

Ma Rawora Nazona

Khyal Muhammad

Da Ranjo Khaala

3:16

4

Трек Ma Zra Pataa Wealali

Ma Zra Pataa Wealali

Khyal Muhammad

Da Ranjo Khaala

4:23

5

Трек Maza Na Kri Janana

Maza Na Kri Janana

Khyal Muhammad

Da Ranjo Khaala

3:55

6

Трек Mast Qalandr Allah Allah

Mast Qalandr Allah Allah

Khyal Muhammad

Da Ranjo Khaala

6:15

7

Трек Mehrubana Zama

Mehrubana Zama

Khyal Muhammad

Da Ranjo Khaala

5:10

8

Трек Nan Tamasha Da

Nan Tamasha Da

Khyal Muhammad

Da Ranjo Khaala

5:05

9

Трек Nan Wada Di

Nan Wada Di

Khyal Muhammad

Da Ranjo Khaala

5:10

10

Трек Nanchedepaweka

Nanchedepaweka

Khyal Muhammad

Da Ranjo Khaala

5:03

11

Трек Nazara Ma Shy

Nazara Ma Shy

Khyal Muhammad

Da Ranjo Khaala

4:30

12

Трек Pa Jahan Krama Za

Pa Jahan Krama Za

Khyal Muhammad

Da Ranjo Khaala

4:28

13

Трек Pa Khpl Husan Nazi Gi

Pa Khpl Husan Nazi Gi

Khyal Muhammad

Da Ranjo Khaala

4:13

14

Трек Pa Khumaro Strgo Ra Wa Oza

Pa Khumaro Strgo Ra Wa Oza

Khyal Muhammad

Da Ranjo Khaala

3:18

15

Трек Pa Zargi Para Shama

Pa Zargi Para Shama

Khyal Muhammad

Da Ranjo Khaala

5:08

16

Трек Pukhto Ghirat Ao Eaman Di

Pukhto Ghirat Ao Eaman Di

Khyal Muhammad

Da Ranjo Khaala

5:00

17

Трек Qarar Ra Wallah

Qarar Ra Wallah

Khyal Muhammad

Da Ranjo Khaala

3:43

Информация о правообладателе: Adil Sharif
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Bya Da Stargo Selabona
Bya Da Stargo Selabona2023 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Sawe Zra Daghona Tappy
Sawe Zra Daghona Tappy2023 · Сингл · Nazia Iqbal
Релиз Da Mama Lor De Yama
Da Mama Lor De Yama2023 · Альбом · Wagma
Релиз Da Insaniyat Qadar
Da Insaniyat Qadar2023 · Сингл · Khyal Muhammad
Релиз Watan Darna Da Wene Qurbani Ghwari Ghazyano
Watan Darna Da Wene Qurbani Ghwari Ghazyano2023 · Сингл · Khyal Muhammad
Релиз Mung You Da Khyber Zalmi
Mung You Da Khyber Zalmi2023 · Сингл · Khyal Muhammad
Релиз Judai Tappay
Judai Tappay2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Ashna Rata Yadeghi
Ashna Rata Yadeghi2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Raka Jamoona
Raka Jamoona2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Kala Kala Os Ham
Kala Kala Os Ham2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Sta Ghamona
Sta Ghamona2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Nadana Yara
Nadana Yara2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Sta Jawandoon
Sta Jawandoon2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Judai Di Na Wi
Judai Di Na Wi2022 · Альбом · Khyal Muhammad

Похожие артисты

Khyal Muhammad
Артист

Khyal Muhammad

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож