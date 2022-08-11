О нас

Khyal Muhammad

Khyal Muhammad

Альбом  ·  2022

Ashna Rata Yadeghi

#Со всего мира
Khyal Muhammad

Артист

Khyal Muhammad

Релиз Ashna Rata Yadeghi

#

Название

Альбом

1

Трек Ghwarama Khairona

Ghwarama Khairona

Khyal Muhammad

Ashna Rata Yadeghi

3:46

2

Трек Har Tarf Ta Khosh Hali Da - Tappy

Har Tarf Ta Khosh Hali Da - Tappy

Khyal Muhammad

Ashna Rata Yadeghi

4:56

3

Трек Jenako Ke Wafa Nishta

Jenako Ke Wafa Nishta

Khyal Muhammad

Ashna Rata Yadeghi

4:11

4

Трек Kala Mena Rake

Kala Mena Rake

Khyal Muhammad

Ashna Rata Yadeghi

5:22

5

Трек Khapa De Kram

Khapa De Kram

Khyal Muhammad

Ashna Rata Yadeghi

4:03

6

Трек Loi Ghulam Dai - Tappy

Loi Ghulam Dai - Tappy

Khyal Muhammad

Ashna Rata Yadeghi

1:42

7

Трек Kram Slam Warta - Tappy

Kram Slam Warta - Tappy

Khyal Muhammad

Ashna Rata Yadeghi

5:10

8

Трек Lund Me Greawan

Lund Me Greawan

Khyal Muhammad

Ashna Rata Yadeghi

4:12

9

Трек Makh Da Yaar

Makh Da Yaar

Khyal Muhammad

Ashna Rata Yadeghi

6:07

10

Трек Na Ba Jary Dam

Na Ba Jary Dam

Khyal Muhammad

Ashna Rata Yadeghi

4:23

11

Трек Na Poheagam Chi Da Sa Ranga Duya Da

Na Poheagam Chi Da Sa Ranga Duya Da

Khyal Muhammad

Ashna Rata Yadeghi

5:04

12

Трек Nan Gadah Wagora

Nan Gadah Wagora

Khyal Muhammad

Ashna Rata Yadeghi

4:56

13

Трек Nazaka Jenni

Nazaka Jenni

Khyal Muhammad

Ashna Rata Yadeghi

2:10

14

Трек Orbal Da Hari Peaghli - Tappy

Orbal Da Hari Peaghli - Tappy

Khyal Muhammad

Ashna Rata Yadeghi

5:37

Информация о правообладателе: Adil Sharif
