会声民乐团

会声民乐团

Альбом  ·  2003

外国名歌精选 / 北国之春 1

#Поп
会声民乐团

Артист

会声民乐团

Релиз 外国名歌精选 / 北国之春 1

#

Название

Альбом

1

Трек 山楂树

山楂树

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 1

5:55

2

Трек 北国之春

北国之春

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 1

4:07

3

Трек 深深的海洋

深深的海洋

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 1

2:45

4

Трек 友谊地久天长

友谊地久天长

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 1

4:03

5

Трек 星星索

星星索

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 1

3:55

6

Трек 雪绒花

雪绒花

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 1

3:49

7

Трек 小路

小路

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 1

4:30

8

Трек 哎哟妈妈

哎哟妈妈

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 1

3:07

9

Трек 鸽子

鸽子

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 1

4:03

10

Трек 晒稻草

晒稻草

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 1

2:55

11

Трек 生日快乐

生日快乐

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 1

2:33

12

Трек 拉网小调

拉网小调

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 1

2:45

13

Трек 莫斯科郊外的晚上

莫斯科郊外的晚上

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 1

3:39

Информация о правообладателе: 深圳市声影网络科技有限公司
Волна по релизу


