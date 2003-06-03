О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
会声民乐团

会声民乐团

Альбом  ·  2003

革命歌曲 / 战斗进行曲 2

#Поп
会声民乐团

Артист

会声民乐团

Релиз 革命歌曲 / 战斗进行曲 2

#

Название

Альбом

1

Трек 看见你们格外亲

看见你们格外亲

会声民乐团

革命歌曲 / 战斗进行曲 2

4:10

2

Трек 兵哥哥

兵哥哥

会声民乐团

革命歌曲 / 战斗进行曲 2

3:54

3

Трек 学习雷锋好榜样

学习雷锋好榜样

会声民乐团

革命歌曲 / 战斗进行曲 2

2:06

4

Трек 边疆的泉水清又纯

边疆的泉水清又纯

会声民乐团

革命歌曲 / 战斗进行曲 2

3:30

5

Трек 战斗进行曲

战斗进行曲

会声民乐团

革命歌曲 / 战斗进行曲 2

2:46

6

Трек 我为祖国献石油

我为祖国献石油

会声民乐团

革命歌曲 / 战斗进行曲 2

2:13

7

Трек 太阳岛上

太阳岛上

会声民乐团

革命歌曲 / 战斗进行曲 2

2:53

8

Трек 渔家姑娘在海边

渔家姑娘在海边

会声民乐团

革命歌曲 / 战斗进行曲 2

2:08

9

Трек 走在高高的兴安岭上

走在高高的兴安岭上

会声民乐团

革命歌曲 / 战斗进行曲 2

5:33

10

Трек 在银色的月光下

在银色的月光下

会声民乐团

革命歌曲 / 战斗进行曲 2

3:53

11

Трек 骏马奔驰保边疆

骏马奔驰保边疆

会声民乐团

革命歌曲 / 战斗进行曲 2

2:35

12

Трек 西沙我可爱的家乡

西沙我可爱的家乡

会声民乐团

革命歌曲 / 战斗进行曲 2

3:26

13

Трек 万泉河水清又清

万泉河水清又清

会声民乐团

革命歌曲 / 战斗进行曲 2

2:29

14

Трек 没有共产党就没有新中国

没有共产党就没有新中国

会声民乐团

革命歌曲 / 战斗进行曲 2

2:13

Информация о правообладателе: 深圳市声影网络科技有限公司
