Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

会声民乐团

会声民乐团

Альбом  ·  2003

红太阳颂 / 毛主席的光辉 2

#Поп
会声民乐团

Артист

会声民乐团

Релиз 红太阳颂 / 毛主席的光辉 2

#

Название

Альбом

1

Трек 毛主席派人来

毛主席派人来

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 2

3:06

2

Трек 毛主席是咱社里人

毛主席是咱社里人

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 2

3:02

3

Трек 毛主席的战士最听党的话

毛主席的战士最听党的话

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 2

2:45

4

Трек 老房东查铺

老房东查铺

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 2

4:26

5

Трек 青稞美酒献给毛主席

青稞美酒献给毛主席

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 2

3:21

6

Трек 阿佤人民唱新歌

阿佤人民唱新歌

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 2

2:02

7

Трек 延边人民热爱毛主席

延边人民热爱毛主席

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 2

3:48

8

Трек 爹亲娘亲不如毛主席亲

爹亲娘亲不如毛主席亲

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 2

3:36

9

Трек 想念恩人毛主席

想念恩人毛主席

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 2

3:34

10

Трек 毛主席的话儿记在心坎里

毛主席的话儿记在心坎里

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 2

3:29

11

Трек 萨丽哈最听毛主席的话

萨丽哈最听毛主席的话

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 2

2:12

12

Трек 颂歌一曲唱韶山

颂歌一曲唱韶山

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 2

2:53

13

Трек 草原上升起不落的太阳

草原上升起不落的太阳

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 2

3:08

14

Трек 毛主席永远和我们在一起

毛主席永远和我们在一起

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 2

3:48

Информация о правообладателе: 深圳市声影网络科技有限公司
