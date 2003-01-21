О нас

会声民乐团

会声民乐团

Альбом  ·  2003

革命歌曲 / 十送红军 2

#Поп
会声民乐团

Артист

会声民乐团

Релиз 革命歌曲 / 十送红军 2

#

Название

Альбом

1

Трек 真是乐死人

真是乐死人

会声民乐团

革命歌曲 / 十送红军 2

2:19

2

Трек 洗衣歌

洗衣歌

会声民乐团

革命歌曲 / 十送红军 2

3:30

3

Трек 我是一个兵

我是一个兵

会声民乐团

革命歌曲 / 十送红军 2

3:32

4

Трек 军港之夜

军港之夜

会声民乐团

革命歌曲 / 十送红军 2

3:34

5

Трек 两地书--母子情

两地书--母子情

会声民乐团

革命歌曲 / 十送红军 2

4:52

6

Трек 马儿啊你慢些走

马儿啊你慢些走

会声民乐团

革命歌曲 / 十送红军 2

4:27

7

Трек 我爱祖国的蓝天

我爱祖国的蓝天

会声民乐团

革命歌曲 / 十送红军 2

2:52

8

Трек 翻身道情

翻身道情

会声民乐团

革命歌曲 / 十送红军 2

3:52

9

Трек 逛新城

逛新城

会声民乐团

革命歌曲 / 十送红军 2

5:29

10

Трек 人说山西好风光

人说山西好风光

会声民乐团

革命歌曲 / 十送红军 2

2:28

11

Трек 打靶归来

打靶归来

会声民乐团

革命歌曲 / 十送红军 2

3:10

12

Трек 浏阳河

浏阳河

会声民乐团

革命歌曲 / 十送红军 2

3:20

13

Трек 桂花开放幸福来

桂花开放幸福来

会声民乐团

革命歌曲 / 十送红军 2

2:43

Информация о правообладателе: 深圳市声影网络科技有限公司
Волна по релизу

