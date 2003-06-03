О нас

会声民乐团

会声民乐团

Альбом  ·  2003

红太阳颂 / 毛主席的光辉 1

#Поп
会声民乐团

Артист

会声民乐团

Релиз 红太阳颂 / 毛主席的光辉 1

#

Название

Альбом

1

Трек 毛主席的光辉

毛主席的光辉

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 1

2:37

2

Трек 毛主席来到咱农庄

毛主席来到咱农庄

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 1

3:09

3

Трек 太阳最红毛主席最亲

太阳最红毛主席最亲

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 1

4:08

4

Трек 北京有个金太阳

北京有个金太阳

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 1

2:31

5

Трек 万岁毛主席

万岁毛主席

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 1

3:21

6

Трек 咱们的领袖毛泽东

咱们的领袖毛泽东

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 1

2:31

7

Трек 绣金匾

绣金匾

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 1

2:29

8

Трек 红军战士想念毛泽东

红军战士想念毛泽东

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 1

2:58

9

Трек 井冈山上太阳红

井冈山上太阳红

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 1

2:10

10

Трек 毛委员和我们在一起

毛委员和我们在一起

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 1

1:56

11

Трек 毛主席的话儿记心上

毛主席的话儿记心上

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 1

2:40

12

Трек 我爱北京天安门

我爱北京天安门

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 1

2:55

13

Трек 敬祝毛主席万寿无疆

敬祝毛主席万寿无疆

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 1

3:22

14

Трек 世世代代铭记毛主席的恩情

世世代代铭记毛主席的恩情

会声民乐团

红太阳颂 / 毛主席的光辉 1

3:04

Информация о правообладателе: 深圳市声影网络科技有限公司
Волна по релизу

