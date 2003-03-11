О нас

会声民乐团

会声民乐团

Альбом  ·  2003

外国名歌精选 / 北国之春 2

#Поп
会声民乐团

Артист

会声民乐团

Релиз 外国名歌精选 / 北国之春 2

#

Название

Альбом

1

Трек 照镜子

照镜子

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 2

3:46

2

Трек 红莓花儿开

红莓花儿开

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 2

3:30

3

Трек 红河谷

红河谷

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 2

4:01

4

Трек 三套车

三套车

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 2

4:31

5

Трек 苏珊娜

苏珊娜

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 2

4:24

6

Трек 西班牙女郎

西班牙女郎

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 2

4:21

7

Трек 邮递马车

邮递马车

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 2

2:37

8

Трек 欢乐颂

欢乐颂

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 2

4:33

9

Трек 人在旅途

人在旅途

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 2

3:24

10

Трек 宝贝

宝贝

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 2

3:34

11

Трек 喀秋莎

喀秋莎

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 2

3:01

12

Трек 含苞欲放的花

含苞欲放的花

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 2

2:57

13

Трек 夏天最后一朵玫瑰

夏天最后一朵玫瑰

会声民乐团

外国名歌精选 / 北国之春 2

2:52

Информация о правообладателе: 深圳市声影网络科技有限公司
