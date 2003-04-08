О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
会声民乐团

会声民乐团

Альбом  ·  2003

民歌精华版 / 大板城的姑娘 2

#Поп
会声民乐团

Артист

会声民乐团

Релиз 民歌精华版 / 大板城的姑娘 2

#

Название

Альбом

1

Трек 掀起你的盖头来

掀起你的盖头来

会声民乐团

民歌精华版 / 大板城的姑娘 2

1:50

2

Трек 康定情歌

康定情歌

会声民乐团

民歌精华版 / 大板城的姑娘 2

2:40

3

Трек 牧歌

牧歌

会声民乐团

民歌精华版 / 大板城的姑娘 2

3:18

4

Трек 采槟榔

采槟榔

会声民乐团

民歌精华版 / 大板城的姑娘 2

3:54

5

Трек 编花篮

编花篮

会声民乐团

民歌精华版 / 大板城的姑娘 2

3:12

6

Трек 龙船调

龙船调

会声民乐团

民歌精华版 / 大板城的姑娘 2

1:34

7

Трек 花儿与少年

花儿与少年

会声民乐团

民歌精华版 / 大板城的姑娘 2

2:36

8

Трек 知道不知道

知道不知道

会声民乐团

民歌精华版 / 大板城的姑娘 2

2:06

9

Трек 沂蒙山小调

沂蒙山小调

会声民乐团

民歌精华版 / 大板城的姑娘 2

1:51

10

Трек 凤阳花鼓

凤阳花鼓

会声民乐团

民歌精华版 / 大板城的姑娘 2

2:39

11

Трек 金瓶似的小山

金瓶似的小山

会声民乐团

民歌精华版 / 大板城的姑娘 2

3:33

12

Трек 摇篮曲

摇篮曲

会声民乐团

民歌精华版 / 大板城的姑娘 2

3:54

13

Трек 回娘家

回娘家

会声民乐团

民歌精华版 / 大板城的姑娘 2

4:10

14

Трек 蓝花花

蓝花花

会声民乐团

民歌精华版 / 大板城的姑娘 2

3:40

15

Трек 送我一枝玫瑰花

送我一枝玫瑰花

会声民乐团

民歌精华版 / 大板城的姑娘 2

3:04

Информация о правообладателе: 深圳市声影网络科技有限公司
