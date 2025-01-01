О нас

Karl-Friedrich Beringer

Karl-Friedrich Beringer

,

Windsbacher Knabenchor

,

Torsten Laux

Сингл  ·  1992

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

#Классическая

3 лайка

Karl-Friedrich Beringer

Артист

Karl-Friedrich Beringer

Релиз Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

#

Название

Альбом

1

Трек Laudate omnes gentes (I)

Laudate omnes gentes (I)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Jacques Berthier

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

1:47

2

Трек Die Nacht ist vorgedrungen

Die Nacht ist vorgedrungen

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Ulrich Grainer

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

3:06

3

Трек Wie soll ich dich empfangen

Wie soll ich dich empfangen

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Torsten Laux

,

Johann Crüger

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

4:25

4

Трек Es kommt ein Schiff geladen

Es kommt ein Schiff geladen

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Torsten Laux

,

Kurt Thomas

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

3:32

5

Трек Wie schön leuchtet der Morgenstern

Wie schön leuchtet der Morgenstern

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Torsten Laux

,

Johann Hermann Schein

,

Michael Praetorius

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

5:14

6

Трек Wir danken dir, Herr Jesu Christ

Wir danken dir, Herr Jesu Christ

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Karl Böbel

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

2:17

7

Трек O Mensch, bewein dein Sünde groß

O Mensch, bewein dein Sünde groß

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Melchior Vulpius

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

2:47

8

Трек O Haupt voll Blut und Wunden

O Haupt voll Blut und Wunden

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Augustinus Franz Kropfreiter

,

Johann Sebastian Bach

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

6:12

9

Трек Mit Freuden zart zu dieser Fahrt

Mit Freuden zart zu dieser Fahrt

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Alfred Stier

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

2:23

10

Трек Gelobt sei Gott im höchsten Thron

Gelobt sei Gott im höchsten Thron

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Torsten Laux

,

Melchior Vulpius

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

2:40

11

Трек Christ ist erstanden

Christ ist erstanden

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Torsten Laux

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

3:26

12

Трек Motette: Unser Leben ist ein Schatten: Ach wie flüchtig, ach wie nichtig

Motette: Unser Leben ist ein Schatten: Ach wie flüchtig, ach wie nichtig

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Johann Sebastian Bach

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

1:44

13

Трек Mitten wir im Leben sind

Mitten wir im Leben sind

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Torsten Laux

,

Lukas Osiander

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

4:58

14

Трек Allein Gott in der Höhe sei Ehr

Allein Gott in der Höhe sei Ehr

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Hans Leo Hassler

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

3:47

15

Трек Wach auf, du Geist der ersten Zeugen

Wach auf, du Geist der ersten Zeugen

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Emanuel Vogt

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

2:29

16

Трек Aus tiefer Not schrei ich zu dir

Aus tiefer Not schrei ich zu dir

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Torsten Laux

,

Johann Sebastian Bach

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

4:54

17

Трек Meinen Jesum lass ich nicht

Meinen Jesum lass ich nicht

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Heinz Koch

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

4:02

18

Трек Ach bleib mit deiner Gnade

Ach bleib mit deiner Gnade

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Torsten Laux

,

Hans-Arnold Metzger

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

2:39

19

Трек Ich will dich lieben, meine Stärke

Ich will dich lieben, meine Stärke

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Torsten Laux

,

Adolf Lohmann

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

2:53

20

Трек Laudate omnes gentes (II)

Laudate omnes gentes (II)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Jacques Berthier

Windsbacher Knabenchor: Große deutsche Kirchenlieder und Choräle

1:36

Информация о правообладателе: Rondeau Production
