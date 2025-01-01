Сингл · 1994
Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen
1
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündiget seiner Hände Werk (Psalm 19)
Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen
2:34
2
Herr höre meine Stimme, wenn ich rufe; lass mich nicht und tu nicht von mir die Hand ab, Gott, mein Heil! (Psalm 27)
Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen
3:19
3
In Deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöset, Herr, Du teuer Gott (Psalm 31)
Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen
3:44
4
Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil (Psalm 34)
Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen
3:13
5
Herr ich habe lieb die Stätte Deines Hauses und den Ort, da Deine Ehre wohnet! (Psalm 84)
Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen
2:13
6
Tausend Jahre sind vor Dir wie der Tag, der gestern vergangen (Psalm 90)
Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen
5:17
7
Herr wie sind Deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weislich geordnet und die Erde ist voll Deiner Güter
Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen
4:44
8
Kommt herzu, lasst uns dem Herren frohlocken und jauchzen dem Hort unsers Heils!
Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen
2:52
9
Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen
3:15
10
Siehe, nun kommt der Herr, der Herrscher; und in seiner Hand ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit (Psalm 100)
Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen
3:08
11
Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an Deinem Gesetze (Psalm 119)
Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen
5:08
12
Die Erlösten des Herrn werden wieder kommen gen Zion mit Jauchzen; ewige Freude wir über ihrem Haupte sein (Psalm 126)
Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen
4:43
13
Herr höre mein Gebet und lass mein Schreien zu Dir kommen (Psalm 130)
Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen
3:24
14
Ich breite meine Hände aus zu Dir; meine Seele dürstet nach Dir wie ein dürres Land (Psalm 143)
Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen
6:16
15
Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen
3:59
