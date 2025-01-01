О нас

Karl-Friedrich Beringer

Karl-Friedrich Beringer

,

Helmut Duffe

,

Emanuel Vogt

и 

ещё 1

Сингл  ·  1994

Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen

Karl-Friedrich Beringer

Артист

Karl-Friedrich Beringer

Релиз Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen

#

Название

Альбом

1

Трек Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündiget seiner Hände Werk (Psalm 19)

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündiget seiner Hände Werk (Psalm 19)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen

2:34

2

Трек Herr höre meine Stimme, wenn ich rufe; lass mich nicht und tu nicht von mir die Hand ab, Gott, mein Heil! (Psalm 27)

Herr höre meine Stimme, wenn ich rufe; lass mich nicht und tu nicht von mir die Hand ab, Gott, mein Heil! (Psalm 27)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Helmut Duffe

Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen

3:19

3

Трек In Deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöset, Herr, Du teuer Gott (Psalm 31)

In Deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöset, Herr, Du teuer Gott (Psalm 31)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Emanuel Vogt

Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen

3:44

4

Трек Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil (Psalm 34)

Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil (Psalm 34)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Helmut Duffe

Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen

3:13

5

Трек Herr ich habe lieb die Stätte Deines Hauses und den Ort, da Deine Ehre wohnet! (Psalm 84)

Herr ich habe lieb die Stätte Deines Hauses und den Ort, da Deine Ehre wohnet! (Psalm 84)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen

2:13

6

Трек Tausend Jahre sind vor Dir wie der Tag, der gestern vergangen (Psalm 90)

Tausend Jahre sind vor Dir wie der Tag, der gestern vergangen (Psalm 90)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Emanuel Vogt

Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen

5:17

7

Трек Herr wie sind Deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weislich geordnet und die Erde ist voll Deiner Güter

Herr wie sind Deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weislich geordnet und die Erde ist voll Deiner Güter

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Emanuel Vogt

Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen

4:44

8

Трек Kommt herzu, lasst uns dem Herren frohlocken und jauchzen dem Hort unsers Heils!

Kommt herzu, lasst uns dem Herren frohlocken und jauchzen dem Hort unsers Heils!

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen

2:52

9

Трек Lobet Gott den Herrn! (Psalm 96)

Lobet Gott den Herrn! (Psalm 96)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Emanuel Vogt

Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen

3:15

10

Трек Siehe, nun kommt der Herr, der Herrscher; und in seiner Hand ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit (Psalm 100)

Siehe, nun kommt der Herr, der Herrscher; und in seiner Hand ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit (Psalm 100)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Helmut Duffe

Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen

3:08

11

Трек Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an Deinem Gesetze (Psalm 119)

Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an Deinem Gesetze (Psalm 119)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Emanuel Vogt

Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen

5:08

12

Трек Die Erlösten des Herrn werden wieder kommen gen Zion mit Jauchzen; ewige Freude wir über ihrem Haupte sein (Psalm 126)

Die Erlösten des Herrn werden wieder kommen gen Zion mit Jauchzen; ewige Freude wir über ihrem Haupte sein (Psalm 126)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Emanuel Vogt

Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen

4:43

13

Трек Herr höre mein Gebet und lass mein Schreien zu Dir kommen (Psalm 130)

Herr höre mein Gebet und lass mein Schreien zu Dir kommen (Psalm 130)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Helmut Duffe

Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen

3:24

14

Трек Ich breite meine Hände aus zu Dir; meine Seele dürstet nach Dir wie ein dürres Land (Psalm 143)

Ich breite meine Hände aus zu Dir; meine Seele dürstet nach Dir wie ein dürres Land (Psalm 143)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Emanuel Vogt

Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen

6:16

15

Трек Halleluja (Psalm 149)

Halleluja (Psalm 149)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Emanuel Vogt

Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen

3:59

16

Трек Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! (Psalm 150)

Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! (Psalm 150)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Helmut Duffe

Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen

2:55

Информация о правообладателе: Rondeau Production
