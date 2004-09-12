О нас

Karl-Friedrich Beringer

Karl-Friedrich Beringer

,

Michael Lochner

,

Windsbacher Knabenchor

Сингл  ·  2004

Gottfried Müller: Motetten und Orgelwerke (Gottfried Müller: Motets and Organ Works)

#Классическая

1 лайк

Karl-Friedrich Beringer

Артист

Karl-Friedrich Beringer

Релиз Gottfried Müller: Motetten und Orgelwerke (Gottfried Müller: Motets and Organ Works)

#

Название

Альбом

1

Трек Pfingstpartita (Für Orgel)

Pfingstpartita (Für Orgel)

Michael Lochner

Gottfried Müller: Motetten und Orgelwerke (Gottfried Müller: Motets and Organ Works)

10:27

2

Трек Und kam gen Nazareth (Motette)

Und kam gen Nazareth (Motette)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

Gottfried Müller: Motetten und Orgelwerke (Gottfried Müller: Motets and Organ Works)

8:14

3

Трек Passionspartita (Für Orgel)

Passionspartita (Für Orgel)

Michael Lochner

Gottfried Müller: Motetten und Orgelwerke (Gottfried Müller: Motets and Organ Works)

13:31

4

Трек Jesus vor Pilatus (Motette)

Jesus vor Pilatus (Motette)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

Gottfried Müller: Motetten und Orgelwerke (Gottfried Müller: Motets and Organ Works)

5:51

5

Трек In derselbigen Nacht (Motette)

In derselbigen Nacht (Motette)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

Gottfried Müller: Motetten und Orgelwerke (Gottfried Müller: Motets and Organ Works)

3:54

6

Трек Es ist das Heil uns kommen her (Orgelchoral)

Es ist das Heil uns kommen her (Orgelchoral)

Michael Lochner

Gottfried Müller: Motetten und Orgelwerke (Gottfried Müller: Motets and Organ Works)

1:13

7

Трек Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes (Motette)

Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes (Motette)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

Gottfried Müller: Motetten und Orgelwerke (Gottfried Müller: Motets and Organ Works)

4:53

8

Трек Gott sei Dank durch alle Welt (Orgelchoral)

Gott sei Dank durch alle Welt (Orgelchoral)

Michael Lochner

Gottfried Müller: Motetten und Orgelwerke (Gottfried Müller: Motets and Organ Works)

1:16

9

Трек Kündlich groß (Motette)

Kündlich groß (Motette)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

Gottfried Müller: Motetten und Orgelwerke (Gottfried Müller: Motets and Organ Works)

3:12

10

Трек Meine Zeit steht in deinen Händen (Motette)

Meine Zeit steht in deinen Händen (Motette)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

Gottfried Müller: Motetten und Orgelwerke (Gottfried Müller: Motets and Organ Works)

4:15

11

Трек O Licht, geboren aus dem Lichte (Motette)

O Licht, geboren aus dem Lichte (Motette)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

Gottfried Müller: Motetten und Orgelwerke (Gottfried Müller: Motets and Organ Works)

3:16

12

Трек Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld (Orgelchoral)

Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld (Orgelchoral)

Michael Lochner

Gottfried Müller: Motetten und Orgelwerke (Gottfried Müller: Motets and Organ Works)

2:32

13

Трек Aus tiefer Not schrei ich zu dir (Orgelchoral)

Aus tiefer Not schrei ich zu dir (Orgelchoral)

Michael Lochner

Gottfried Müller: Motetten und Orgelwerke (Gottfried Müller: Motets and Organ Works)

2:34

14

Трек Vater unser (Motette)

Vater unser (Motette)

Windsbacher Knabenchor

,

Karl-Friedrich Beringer

Gottfried Müller: Motetten und Orgelwerke (Gottfried Müller: Motets and Organ Works)

7:11

Информация о правообладателе: Rondeau Production
