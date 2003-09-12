Сингл · 2003
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
1
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
1:06
2
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
3:48
3
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
3:11
4
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
1:07
5
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
1:42
6
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
1:51
7
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
2:16
8
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
2:45
9
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
4:34
10
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
1:45
11
Die aber Jesum gegriffen hatten - Er hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes abbrechen - Und der Hohrpriester stund auf - Er ist des Todes schuldig! - Da speieten sie aus in sein Angesicht - Weissage uns, Christe
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
3:54
12
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
0:53
13
Petrus aber saß draußen im Palast - Wahrlich, du bist auch einer von denen - Da hub er an, sich zu verfluchen
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
1:28
14
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
1:49
15
Und alsobald krähete der Hahn - Was gehet uns das an? - Und er warf die Silberlinge in den Tempel
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
2:18
16
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
2:47
17
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
1:12
18
Aber die Hohenpriester nahmen die Silberlinge - Es taugt nicht - Sie hielten aber einen Rat
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
2:44
19
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
1:08
20
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
2:11
21
Auf das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit - Lass ihn kreuzigen! - Der Landpfleger sagte
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
2:36
22
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
0:50
23
Sie schrieen aber noch mehr - Lass ihn kreuzigen! - Da aber Pilatus sahe - Sein Blut komme über uns - Da gab er ihnen Barabam los - Gegrüßet seist du - Und speieten ihn an
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
3:10
24
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
1:08
25
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
0:34
26
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
2:41
27
Und indem sie hinaus gingen - Der du den Tempel zerbrichst - Desgleichen auch die Hohenpriester spotteten sein - Andern hat er geholfen - Desgleichen schmäheten ihn auch die Mörder - Er rufet den Elias - Und bald lief einer unter ihnen - Halt, halt, lass
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
6:29
28
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
2:27
