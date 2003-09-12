О нас

©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Karl-Friedrich Beringer

Karl-Friedrich Beringer

,

Marcus Ullmann

,

Windsbacher Knabenchor

и 

ещё 5

Сингл  ·  2003

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

#Классическая

1 лайк

Karl-Friedrich Beringer

Артист

Karl-Friedrich Beringer

Релиз Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

#

Название

Альбом

1

Трек Jesu, meiner Seelen Licht

Jesu, meiner Seelen Licht

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

1:06

2

Трек Musste nicht Christus solches leiden

Musste nicht Christus solches leiden

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

3:48

3

Трек Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe

Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Marcus Ullmann

,

Tobias Scharfenberger

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

3:11

4

Трек Was mein Gott will, das g'scheh allzeit

Was mein Gott will, das g'scheh allzeit

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

1:07

5

Трек Und er kam und fand sie aber schlafend

Und er kam und fand sie aber schlafend

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Marcus Ullmann

,

Sebastian Bluth

,

Tobias Scharfenberger

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

1:42

6

Трек Von allen Himmeln und von allen Erden

Von allen Himmeln und von allen Erden

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Marcus Ullmann

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

1:51

7

Трек Nun sterb ich Sünder nicht

Nun sterb ich Sünder nicht

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Sebastian Bluth

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

2:16

8

Трек Und alsobald trat er zu Jesu und sprach

Und alsobald trat er zu Jesu und sprach

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Marcus Ullmann

,

Sebastian Bluth

,

Tobias Scharfenberger

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

2:45

9

Трек Im Leben will ich dich bekennen

Im Leben will ich dich bekennen

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Doerthe Maria Sandmann

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

4:34

10

Трек Wenn ich einmal soll scheiden

Wenn ich einmal soll scheiden

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

1:45

11

Трек Die aber Jesum gegriffen hatten - Er hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes abbrechen - Und der Hohrpriester stund auf - Er ist des Todes schuldig! - Da speieten sie aus in sein Angesicht - Weissage uns, Christe

Die aber Jesum gegriffen hatten - Er hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes abbrechen - Und der Hohrpriester stund auf - Er ist des Todes schuldig! - Da speieten sie aus in sein Angesicht - Weissage uns, Christe

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Marcus Ullmann

,

Tobias Scharfenberger

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

3:54

12

Трек Ich bin's, ich sollte büßen

Ich bin's, ich sollte büßen

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

0:53

13

Трек Petrus aber saß draußen im Palast - Wahrlich, du bist auch einer von denen - Da hub er an, sich zu verfluchen

Petrus aber saß draußen im Palast - Wahrlich, du bist auch einer von denen - Da hub er an, sich zu verfluchen

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Marcus Ullmann

,

Sebastian Bluth

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

1:28

14

Трек Keiner wird sich schämen dürfen

Keiner wird sich schämen dürfen

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

1:49

15

Трек Und alsobald krähete der Hahn - Was gehet uns das an? - Und er warf die Silberlinge in den Tempel

Und alsobald krähete der Hahn - Was gehet uns das an? - Und er warf die Silberlinge in den Tempel

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Marcus Ullmann

,

Sebastian Bluth

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

2:18

16

Трек Ich bin gebeugt, ich bin geschlagen

Ich bin gebeugt, ich bin geschlagen

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

2:47

17

Трек Gott, groß über alle Götter

Gott, groß über alle Götter

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

1:12

18

Трек Aber die Hohenpriester nahmen die Silberlinge - Es taugt nicht - Sie hielten aber einen Rat

Aber die Hohenpriester nahmen die Silberlinge - Es taugt nicht - Sie hielten aber einen Rat

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Marcus Ullmann

,

Sebastian Bluth

,

Tobias Scharfenberger

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

2:44

19

Трек Dein Beispiel wird mir Kraft verleih'n

Dein Beispiel wird mir Kraft verleih'n

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Elisabeth von Magnus

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

1:08

20

Трек Herr, stärke mich

Herr, stärke mich

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

2:11

21

Трек Auf das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit - Lass ihn kreuzigen! - Der Landpfleger sagte

Auf das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit - Lass ihn kreuzigen! - Der Landpfleger sagte

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Doerthe Maria Sandmann

,

Marcus Ullmann

,

Sebastian Bluth

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

2:36

22

Трек Unendlich Glück, du littest uns zu Gute

Unendlich Glück, du littest uns zu Gute

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

0:50

23

Трек Sie schrieen aber noch mehr - Lass ihn kreuzigen! - Da aber Pilatus sahe - Sein Blut komme über uns - Da gab er ihnen Barabam los - Gegrüßet seist du - Und speieten ihn an

Sie schrieen aber noch mehr - Lass ihn kreuzigen! - Da aber Pilatus sahe - Sein Blut komme über uns - Da gab er ihnen Barabam los - Gegrüßet seist du - Und speieten ihn an

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Marcus Ullmann

,

Sebastian Bluth

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

3:10

24

Трек Nun was du, Herr, erduldet

Nun was du, Herr, erduldet

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

1:08

25

Трек Und da sie ihn verspottet hatten

Und da sie ihn verspottet hatten

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Marcus Ullmann

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

0:34

26

Трек Versammlet euch, der Erde gefall'ne Kinder

Versammlet euch, der Erde gefall'ne Kinder

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Sebastian Bluth

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

2:41

27

Трек Und indem sie hinaus gingen - Der du den Tempel zerbrichst - Desgleichen auch die Hohenpriester spotteten sein - Andern hat er geholfen - Desgleichen schmäheten ihn auch die Mörder - Er rufet den Elias - Und bald lief einer unter ihnen - Halt, halt, lass

Und indem sie hinaus gingen - Der du den Tempel zerbrichst - Desgleichen auch die Hohenpriester spotteten sein - Andern hat er geholfen - Desgleichen schmäheten ihn auch die Mörder - Er rufet den Elias - Und bald lief einer unter ihnen - Halt, halt, lass

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Marcus Ullmann

,

Tobias Scharfenberger

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

6:29

28

Трек Erlöser meiner Seele, sei meine Zuversicht

Erlöser meiner Seele, sei meine Zuversicht

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

2:27

29

Трек Erscheine mir zum Schilde

Erscheine mir zum Schilde

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsche Kammer-Virtuosen Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781

1:22

Информация о правообладателе: Rondeau Production
Релиз Jesu, meine Freude: Greatest Choral Masterpieces
Jesu, meine Freude: Greatest Choral Masterpieces2014 · Альбом · Various Artists
Релиз Deutsche Volkslieder
Deutsche Volkslieder2010 · Альбом · Windsbacher Knabenchor
Релиз Mendelssohn Bartholdy: Elias
Mendelssohn Bartholdy: Elias2008 · Альбом · Felix Mendelssohn
Релиз Gottfried Müller: Motetten und Orgelwerke (Gottfried Müller: Motets and Organ Works)
Gottfried Müller: Motetten und Orgelwerke (Gottfried Müller: Motets and Organ Works)2004 · Сингл · Karl-Friedrich Beringer
Релиз Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 1781
Carl Philipp Emanuel Bach: Matthäus-Passion 17812003 · Сингл · Karl-Friedrich Beringer
Релиз Windsbacher Knabenchor: Psallite, singt und klingt (German Christmas for Choir, Trumpet and Organ)
Windsbacher Knabenchor: Psallite, singt und klingt (German Christmas for Choir, Trumpet and Organ)2003 · Сингл · Karl-Friedrich Beringer
Релиз Johann Sebastian Bach: Messe h-Moll / Mass in B Minor (BWV 232)
Johann Sebastian Bach: Messe h-Moll / Mass in B Minor (BWV 232)2003 · Сингл · Deutsche Kammerakademie Neuss
Релиз Igor Strawinsky: Symphonie De Psaumes
Igor Strawinsky: Symphonie De Psaumes2001 · Сингл · Karl-Friedrich Beringer
Релиз Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 93, BWV 100
Johann Sebastian Bach: Cantatas / Kantaten BWV 34, BWV 93, BWV 1002000 · Сингл · Rebecca Martin
Релиз Bach: Mass in B minor
Bach: Mass in B minor2000 · Альбом · Johann Sebastian Bach
Релиз Windsbacher Knabenchor: Choral Music in the 20th Century
Windsbacher Knabenchor: Choral Music in the 20th Century1999 · Сингл · Karl-Friedrich Beringer
Релиз Von Bach bis Ellington: Thilo Wolf und Windsbacher Knabenchor
Von Bach bis Ellington: Thilo Wolf und Windsbacher Knabenchor1999 · Сингл · Karl-Friedrich Beringer
Релиз Johann Sebastian Bach: Magnificat in D-Dur (BWV 243) / Motetten BWV 225, BWV 227, BWV 229
Johann Sebastian Bach: Magnificat in D-Dur (BWV 243) / Motetten BWV 225, BWV 227, BWV 2291999 · Сингл · Rebecca Martin
Релиз Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen 2
Helmut Duffe, Emanuel Vogt: Windsbacher Psalmen 21999 · Сингл · Karl-Friedrich Beringer

Karl-Friedrich Beringer
Артист

Karl-Friedrich Beringer

