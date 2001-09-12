О нас

Karl-Friedrich Beringer

Karl-Friedrich Beringer

,

Windsbacher Knabenchor

,

Claudia Barainsky

и 

ещё 2

Сингл  ·  2001

Igor Strawinsky: Symphonie De Psaumes

#Классическая

1 лайк

Karl-Friedrich Beringer

Артист

Karl-Friedrich Beringer

Релиз Igor Strawinsky: Symphonie De Psaumes

#

Название

Альбом

1

Трек Symphonie de Psaumes: Teil I: Exaudi orationem meam, Domine

Symphonie de Psaumes: Teil I: Exaudi orationem meam, Domine

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Igor Strawinsky: Symphonie De Psaumes

3:22

2

Трек Symphonie de Psaumes: Teil II: Expectans expectavi Dominum

Symphonie de Psaumes: Teil II: Expectans expectavi Dominum

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Igor Strawinsky: Symphonie De Psaumes

7:43

3

Трек Symphonie de Psaumes: Teil III: Alleluia! Laudate Dominum

Symphonie de Psaumes: Teil III: Alleluia! Laudate Dominum

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Igor Strawinsky: Symphonie De Psaumes

11:44

4

Трек Pater Noster

Pater Noster

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Igor Strawinsky: Symphonie De Psaumes

2:00

5

Трек Ave Maria

Ave Maria

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Igor Strawinsky: Symphonie De Psaumes

2:32

6

Трек Cantata: Chorus: A Like-Wake Dirge (Versus I, Prelude)

Cantata: Chorus: A Like-Wake Dirge (Versus I, Prelude)

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Igor Strawinsky: Symphonie De Psaumes

2:03

7

Трек Cantata: Soprano: Ricercare I ("The Maidens Came")

Cantata: Soprano: Ricercare I ("The Maidens Came")

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Claudia Barainsky

Igor Strawinsky: Symphonie De Psaumes

4:49

8

Трек Cantata: Chorus: A Like-Wake Dirge (Versus II, 1st Interlude)

Cantata: Chorus: A Like-Wake Dirge (Versus II, 1st Interlude)

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Igor Strawinsky: Symphonie De Psaumes

2:00

9

Трек Cantata: Tenor: Ricercare II ("Tomorrow Shall Be")

Cantata: Tenor: Ricercare II ("Tomorrow Shall Be")

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Markus Schafer

Igor Strawinsky: Symphonie De Psaumes

10:58

10

Трек Cantata: Chorus: A Like-Wake Dirge (Versus III, 2nd Interlude)

Cantata: Chorus: A Like-Wake Dirge (Versus III, 2nd Interlude)

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Igor Strawinsky: Symphonie De Psaumes

1:57

11

Трек Cantata: Soprano and Tenor: Westron Wind

Cantata: Soprano and Tenor: Westron Wind

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

,

Claudia Barainsky

,

Markus Schafer

Igor Strawinsky: Symphonie De Psaumes

2:01

12

Трек Cantata: Chorus: A Like-Wake Dirge (Versus IV, Postlude)

Cantata: Chorus: A Like-Wake Dirge (Versus IV, Postlude)

Windsbacher Knabenchor

,

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

,

Karl-Friedrich Beringer

Igor Strawinsky: Symphonie De Psaumes

2:54

Информация о правообладателе: Rondeau Production
