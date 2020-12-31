Сингл · 2020
Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul
1
Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul
1:06
2
Messe à l'usage des Paroisses: No. 2, Benedictus - Cremorne en Taille
Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul
3:07
3
Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul
9:40
4
Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul
3:42
5
Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul
4:40
6
Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul
8:02
7
Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul
3:18
8
Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul
5:00
9
Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul
3:59
10
Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul
7:58
11
Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul
6:33
12
Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul
3:55
13
Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul
4:29
14
Concerto pour orgue et orchestre, Op. 7 No. 6: II. Adagio una quasi fantasia
Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul
1:03
