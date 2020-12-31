О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Pascal Vigneron

Pascal Vigneron

,

Yves Koenig

,

Orchestre du Chambre de Marais

Сингл  ·  2020

Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul

#Классическая

1 лайк

Pascal Vigneron

Артист

Pascal Vigneron

Релиз Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul

#

Название

Альбом

1

Трек Messe à l'usage des Paroisses: No. 1, Kirie en Plein Air

Messe à l'usage des Paroisses: No. 1, Kirie en Plein Air

Orchestre du Chambre de Marais

,

Pascal Vigneron

,

Yves Koenig

Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul

1:06

2

Трек Messe à l'usage des Paroisses: No. 2, Benedictus - Cremorne en Taille

Messe à l'usage des Paroisses: No. 2, Benedictus - Cremorne en Taille

Orchestre du Chambre de Marais

,

Pascal Vigneron

,

Yves Koenig

Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul

3:07

3

Трек Toccata et Fugue in D Minor, BWV 565

Toccata et Fugue in D Minor, BWV 565

Orchestre du Chambre de Marais

,

Pascal Vigneron

,

Yves Koenig

Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul

9:40

4

Трек Nun komm der Heiden Heiland, BWV 659

Nun komm der Heiden Heiland, BWV 659

Orchestre du Chambre de Marais

,

Pascal Vigneron

,

Yves Koenig

Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul

3:42

5

Трек Erbam dich mein, o herre Gott, BWV 721

Erbam dich mein, o herre Gott, BWV 721

Orchestre du Chambre de Marais

,

Pascal Vigneron

,

Yves Koenig

Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul

4:40

6

Трек Thème et Variations, Hob. XVII:5

Thème et Variations, Hob. XVII:5

Orchestre du Chambre de Marais

,

Pascal Vigneron

,

Yves Koenig

Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul

8:02

7

Трек Prélude et Fugue in G Major, Op. 37: I. Prélude

Prélude et Fugue in G Major, Op. 37: I. Prélude

Orchestre du Chambre de Marais

,

Pascal Vigneron

,

Yves Koenig

Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul

3:18

8

Трек Prélude et Fugue in G Major, Op. 37: II. Fugue

Prélude et Fugue in G Major, Op. 37: II. Fugue

Orchestre du Chambre de Marais

,

Pascal Vigneron

,

Yves Koenig

Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul

5:00

9

Трек Toccata pour l'élévation

Toccata pour l'élévation

Orchestre du Chambre de Marais

,

Pascal Vigneron

,

Yves Koenig

Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul

3:59

10

Трек Choral Alléluiatique: No. 2

Choral Alléluiatique: No. 2

Orchestre du Chambre de Marais

,

Pascal Vigneron

,

Yves Koenig

Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul

7:58

11

Трек Le Banquet céleste

Le Banquet céleste

Orchestre du Chambre de Marais

,

Pascal Vigneron

,

Yves Koenig

Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul

6:33

12

Трек Pièces pour orgue: Toccata in B Minor

Pièces pour orgue: Toccata in B Minor

Orchestre du Chambre de Marais

,

Pascal Vigneron

,

Yves Koenig

Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul

3:55

13

Трек Concerto pour orgue et orchestre, Op. 7 No. 6: I. Pomposo

Concerto pour orgue et orchestre, Op. 7 No. 6: I. Pomposo

Orchestre du Chambre de Marais

,

Pascal Vigneron

,

Yves Koenig

Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul

4:29

14

Трек Concerto pour orgue et orchestre, Op. 7 No. 6: II. Adagio una quasi fantasia

Concerto pour orgue et orchestre, Op. 7 No. 6: II. Adagio una quasi fantasia

Orchestre du Chambre de Marais

,

Pascal Vigneron

,

Yves Koenig

Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul

1:03

15

Трек Concerto pour orgue et orchestre, Op. 7 No. 6: III. A tempo ordinario

Concerto pour orgue et orchestre, Op. 7 No. 6: III. A tempo ordinario

Orchestre du Chambre de Marais

,

Pascal Vigneron

,

Yves Koenig

Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul

4:28

Информация о правообладателе: Quantum-DN
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Georg Friedrich Händel: Concertos pour Orgue, Op. 4
Georg Friedrich Händel: Concertos pour Orgue, Op. 42023 · Сингл · Pascal Vigneron
Релиз Les orgues de Moselle vol.1 - Le Toulois
Les orgues de Moselle vol.1 - Le Toulois2023 · Сингл · Anne-Julie Kerhello
Релиз Bach: L'offrande musicale, BWV 1079
Bach: L'offrande musicale, BWV 10792023 · Сингл · Pascal Vigneron
Релиз Recital à la Cathedrale Saint-Etienne de Toul
Recital à la Cathedrale Saint-Etienne de Toul2023 · Сингл · Pascal Vigneron
Релиз Le clavier bien tempéré Livre 1
Le clavier bien tempéré Livre 12023 · Сингл · Pascal Vigneron
Релиз Les leçons de ténèbres
Les leçons de ténèbres2023 · Сингл · Sandrine Carpentier
Релиз Le clavier bien tempéré Livre 2
Le clavier bien tempéré Livre 22022 · Сингл · Pascal Vigneron
Релиз Les variations Goldberg - Jean-Sébastien Bach
Les variations Goldberg - Jean-Sébastien Bach2022 · Альбом · Pascal Vigneron
Релиз Messe en H Moll, BWV 232
Messe en H Moll, BWV 2322020 · Сингл · Pascal Vigneron
Релиз Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul
Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul2020 · Сингл · Pascal Vigneron
Релиз Œuvres françaises pour trompette et piano
Œuvres françaises pour trompette et piano2020 · Альбом · Dimitri Vassilakis
Релиз Messe pour les couvents - 1690
Messe pour les couvents - 16902014 · Альбом · Pascal Vigneron
Релиз Les Quatre Saisons
Les Quatre Saisons2013 · Альбом · Pascal Vigneron
Релиз Clavierübung I - Partiten
Clavierübung I - Partiten2011 · Альбом · Pascal Vigneron

Похожие артисты

Pascal Vigneron
Артист

Pascal Vigneron

Jacques van Oortmerssen
Артист

Jacques van Oortmerssen

Annerös Hulliger
Артист

Annerös Hulliger

Jeanne Demessieux
Артист

Jeanne Demessieux

Philip Swanton
Артист

Philip Swanton

Frederick Hohman
Артист

Frederick Hohman

Douglas Bush
Артист

Douglas Bush

Gunther Rost
Артист

Gunther Rost

Bjørn Boysen
Артист

Bjørn Boysen

Sergey Tsatsorin
Артист

Sergey Tsatsorin

Sumiko Murashima
Артист

Sumiko Murashima

Balint Karosi
Артист

Balint Karosi

Norbert Petry
Артист

Norbert Petry