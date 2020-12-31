Сингл · 2020
Messe en H Moll, BWV 232
1
8:26
2
5:05
3
3:07
4
1:50
5
3:38
6
4:24
7
2:41
8
5:15
9
2:38
10
Missa in B Minor, BWV 232: No. 10, Qui sedes ad Dextram Patris
4:10
11
5:02
12
4:15
13
Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 1, Credo in unum Deum
2:13
14
Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 2, Patrem Omnipotentem
2:02
15
Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 3, Et in unum Dominum
4:30
16
Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 4, Et incarnatus est
2:20
17
Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 5, Cruxifixus
2:18
18
Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 6, Et resurrexit
3:57
19
Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 7, Et in Spiritum Sanctum
5:14
20
Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 8, Confiteor
3:49
21
Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 9, Et expecto
2:16
22
Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 10, Sanctus
4:41
23
2:47
24
3:28
25
2:47
26
3:35
