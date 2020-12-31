О нас

Pascal Vigneron

Pascal Vigneron

,

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Various Artists

Сингл  ·  2020

Messe en H Moll, BWV 232

#Классическая

1 лайк

Pascal Vigneron

Артист

Pascal Vigneron

Релиз Messe en H Moll, BWV 232

#

Название

Альбом

1

Трек Missa in B Minor, BWV 232: No. 1, Kyrie Eleison

Missa in B Minor, BWV 232: No. 1, Kyrie Eleison

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Choeur de l'Opera de Stetin - Pologne

Messe en H Moll, BWV 232

8:26

2

Трек Missa in B Minor, BWV 232: No. 2, Christe Eleison

Missa in B Minor, BWV 232: No. 2, Christe Eleison

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Sandrine Carpentier

,

Anne Maugard

Messe en H Moll, BWV 232

5:05

3

Трек Missa in B Minor, BWV 232: No. 3, Kyrie Eleison

Missa in B Minor, BWV 232: No. 3, Kyrie Eleison

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Choeur de l'Opera de Stetin - Pologne

Messe en H Moll, BWV 232

3:07

4

Трек Missa in B Minor, BWV 232: No. 4, Gloria in Excelsis

Missa in B Minor, BWV 232: No. 4, Gloria in Excelsis

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Choeur de l'Opera de Stetin - Pologne

Messe en H Moll, BWV 232

1:50

5

Трек Missa in B Minor, BWV 232: No. 5, Et in Terra Pax

Missa in B Minor, BWV 232: No. 5, Et in Terra Pax

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Choeur de l'Opera de Stetin - Pologne

Messe en H Moll, BWV 232

3:38

6

Трек Missa in B Minor, BWV 232: No. 6, Laudamus Te

Missa in B Minor, BWV 232: No. 6, Laudamus Te

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Anne Maugard

Messe en H Moll, BWV 232

4:24

7

Трек Missa in B Minor, BWV 232: No. 7, Gratias Agimus Tibi

Missa in B Minor, BWV 232: No. 7, Gratias Agimus Tibi

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Choeur de l'Opera de Stetin - Pologne

Messe en H Moll, BWV 232

2:41

8

Трек Missa in B Minor, BWV 232: No. 8, Domine Deus

Missa in B Minor, BWV 232: No. 8, Domine Deus

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Sandrine Carpentier

,

Christophe Einhorn

Messe en H Moll, BWV 232

5:15

9

Трек Missa in B Minor, BWV 232: No. 9, Qui tollis Peccata Mundi

Missa in B Minor, BWV 232: No. 9, Qui tollis Peccata Mundi

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Choeur de l'Opera de Stetin - Pologne

Messe en H Moll, BWV 232

2:38

10

Трек Missa in B Minor, BWV 232: No. 10, Qui sedes ad Dextram Patris

Missa in B Minor, BWV 232: No. 10, Qui sedes ad Dextram Patris

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Anne Maugard

Messe en H Moll, BWV 232

4:10

11

Трек Missa in B Minor, BWV 232: No. 11, Quoniam Tu solus Sanctus

Missa in B Minor, BWV 232: No. 11, Quoniam Tu solus Sanctus

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Christophe Gautier

Messe en H Moll, BWV 232

5:02

12

Трек Missa in B Minor, BWV 232: No. 12, Cum Sancto Spiritu

Missa in B Minor, BWV 232: No. 12, Cum Sancto Spiritu

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Choeur de l'Opera de Stetin - Pologne

Messe en H Moll, BWV 232

4:15

13

Трек Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 1, Credo in unum Deum

Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 1, Credo in unum Deum

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Choeur de l'Opera de Stetin - Pologne

Messe en H Moll, BWV 232

2:13

14

Трек Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 2, Patrem Omnipotentem

Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 2, Patrem Omnipotentem

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Choeur de l'Opera de Stetin - Pologne

Messe en H Moll, BWV 232

2:02

15

Трек Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 3, Et in unum Dominum

Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 3, Et in unum Dominum

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Sandrine Carpentier

,

Anne Maugard

Messe en H Moll, BWV 232

4:30

16

Трек Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 4, Et incarnatus est

Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 4, Et incarnatus est

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Choeur de l'Opera de Stetin - Pologne

Messe en H Moll, BWV 232

2:20

17

Трек Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 5, Cruxifixus

Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 5, Cruxifixus

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Choeur de l'Opera de Stetin - Pologne

Messe en H Moll, BWV 232

2:18

18

Трек Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 6, Et resurrexit

Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 6, Et resurrexit

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Choeur de l'Opera de Stetin - Pologne

Messe en H Moll, BWV 232

3:57

19

Трек Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 7, Et in Spiritum Sanctum

Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 7, Et in Spiritum Sanctum

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Christophe Gautier

Messe en H Moll, BWV 232

5:14

20

Трек Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 8, Confiteor

Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 8, Confiteor

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Choeur de l'Opera de Stetin - Pologne

Messe en H Moll, BWV 232

3:49

21

Трек Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 9, Et expecto

Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 9, Et expecto

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Choeur de l'Opera de Stetin - Pologne

Messe en H Moll, BWV 232

2:16

22

Трек Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 10, Sanctus

Missa in B Minor, BWV 232 "Symbolum Nicenum": No. 10, Sanctus

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Choeur de l'Opera de Stetin - Pologne

Messe en H Moll, BWV 232

4:41

23

Трек Missa in B Minor, BWV 232: Osanna in Excelsis

Missa in B Minor, BWV 232: Osanna in Excelsis

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Choeur de l'Opera de Stetin - Pologne

Messe en H Moll, BWV 232

2:47

24

Трек Missa in B Minor, BWV 232: Benedictus

Missa in B Minor, BWV 232: Benedictus

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Christophe Einhorn

Messe en H Moll, BWV 232

3:28

25

Трек Missa in B Minor, BWV 232: Osanna Repetatur

Missa in B Minor, BWV 232: Osanna Repetatur

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Choeur de l'Opera de Stetin - Pologne

Messe en H Moll, BWV 232

2:47

26

Трек Missa in B Minor, BWV 232: Agnus Dei

Missa in B Minor, BWV 232: Agnus Dei

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Anne Maugard

Messe en H Moll, BWV 232

3:35

27

Трек Missa in B Minor, BWV 232: Dona Nobis Pacem

Missa in B Minor, BWV 232: Dona Nobis Pacem

Orchestre De Chambre Du Marais

,

Pascal Vigneron

,

Choeur de l'Opera de Stetin - Pologne

Messe en H Moll, BWV 232

2:47

Информация о правообладателе: Quantum-DN
