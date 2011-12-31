О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Pascal Vigneron

Pascal Vigneron

Альбом  ·  2011

Clavierübung I - Partiten

#Классическая

1 лайк

Pascal Vigneron

Артист

Pascal Vigneron

Релиз Clavierübung I - Partiten

#

Название

Альбом

1

Трек Partita I, BWV 825: No. 1, Praeludium

Partita I, BWV 825: No. 1, Praeludium

Pascal Vigneron

Clavierübung I - Partiten

1:47

2

Трек Partita I, BWV 825: No. 2, Allemande

Partita I, BWV 825: No. 2, Allemande

Pascal Vigneron

Clavierübung I - Partiten

4:07

3

Трек Partita I, BWV 825: No. 3, Corrente

Partita I, BWV 825: No. 3, Corrente

Pascal Vigneron

Clavierübung I - Partiten

4:26

4

Трек Partita I, BWV 825: No. 4, Sarabande

Partita I, BWV 825: No. 4, Sarabande

Pascal Vigneron

Clavierübung I - Partiten

3:56

5

Трек Partita I, BWV 825: No. 5, Menuet I & Menuet II

Partita I, BWV 825: No. 5, Menuet I & Menuet II

Pascal Vigneron

Clavierübung I - Partiten

3:04

6

Трек Partita I, BWV 825: No. 6, Giga

Partita I, BWV 825: No. 6, Giga

Pascal Vigneron

Clavierübung I - Partiten

3:07

7

Трек Partita II, BWV 826: No. 1, Sinfonia

Partita II, BWV 826: No. 1, Sinfonia

Pascal Vigneron

Clavierübung I - Partiten

0:41

8

Трек Partita II, BWV 826: No. 2, Andante & Allegro

Partita II, BWV 826: No. 2, Andante & Allegro

Pascal Vigneron

Clavierübung I - Partiten

3:48

9

Трек Partita II, BWV 826: No. 3, Allemande

Partita II, BWV 826: No. 3, Allemande

Pascal Vigneron

Clavierübung I - Partiten

2:12

10

Трек Partita II, BWV 826: No. 4, Courante

Partita II, BWV 826: No. 4, Courante

Pascal Vigneron

Clavierübung I - Partiten

3:04

11

Трек Partita II, BWV 826: No. 5, Sarabande

Partita II, BWV 826: No. 5, Sarabande

Pascal Vigneron

Clavierübung I - Partiten

2:25

12

Трек Partita II, BWV 826: No. 6, Rondeau

Partita II, BWV 826: No. 6, Rondeau

Pascal Vigneron

Clavierübung I - Partiten

2:18

13

Трек Partita II, BWV 826: No. 7, Capriccio

Partita II, BWV 826: No. 7, Capriccio

Pascal Vigneron

Clavierübung I - Partiten

5:29

14

Трек Partita III, BWV 827: No. 1, Fantasia

Partita III, BWV 827: No. 1, Fantasia

Pascal Vigneron

Clavierübung I - Partiten

2:58

15

Трек Partita III, BWV 827: No. 2, Allemande

Partita III, BWV 827: No. 2, Allemande

Pascal Vigneron

Clavierübung I - Partiten

3:42

16

Трек Partita III, BWV 827: No. 3, Corrente

Partita III, BWV 827: No. 3, Corrente

Pascal Vigneron

Clavierübung I - Partiten

4:09

17

Трек Partita III, BWV 827: No. 4, Sarabande

Partita III, BWV 827: No. 4, Sarabande

Pascal Vigneron

Clavierübung I - Partiten

3:16

18

Трек Partita III, BWV 827: No. 5, Burlesca

Partita III, BWV 827: No. 5, Burlesca

Pascal Vigneron

Clavierübung I - Partiten

3:11

19

Трек Partita III, BWV 827: No. 6, Scherzo

Partita III, BWV 827: No. 6, Scherzo

Pascal Vigneron

Clavierübung I - Partiten

1:32

20

Трек Partita III, BWV 827: No. 7, Giga

Partita III, BWV 827: No. 7, Giga

Pascal Vigneron

Clavierübung I - Partiten

5:07

Информация о правообладателе: Quantum-DN
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Georg Friedrich Händel: Concertos pour Orgue, Op. 4
Georg Friedrich Händel: Concertos pour Orgue, Op. 42023 · Сингл · Pascal Vigneron
Релиз Les orgues de Moselle vol.1 - Le Toulois
Les orgues de Moselle vol.1 - Le Toulois2023 · Сингл · Anne-Julie Kerhello
Релиз Bach: L'offrande musicale, BWV 1079
Bach: L'offrande musicale, BWV 10792023 · Сингл · Pascal Vigneron
Релиз Recital à la Cathedrale Saint-Etienne de Toul
Recital à la Cathedrale Saint-Etienne de Toul2023 · Сингл · Pascal Vigneron
Релиз Le clavier bien tempéré Livre 1
Le clavier bien tempéré Livre 12023 · Сингл · Pascal Vigneron
Релиз Les leçons de ténèbres
Les leçons de ténèbres2023 · Сингл · Sandrine Carpentier
Релиз Le clavier bien tempéré Livre 2
Le clavier bien tempéré Livre 22022 · Сингл · Pascal Vigneron
Релиз Les variations Goldberg - Jean-Sébastien Bach
Les variations Goldberg - Jean-Sébastien Bach2022 · Альбом · Pascal Vigneron
Релиз Messe en H Moll, BWV 232
Messe en H Moll, BWV 2322020 · Сингл · Pascal Vigneron
Релиз Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul
Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul2020 · Сингл · Pascal Vigneron
Релиз Œuvres françaises pour trompette et piano
Œuvres françaises pour trompette et piano2020 · Альбом · Dimitri Vassilakis
Релиз Messe pour les couvents - 1690
Messe pour les couvents - 16902014 · Альбом · Pascal Vigneron
Релиз Les Quatre Saisons
Les Quatre Saisons2013 · Альбом · Pascal Vigneron
Релиз Clavierübung I - Partiten
Clavierübung I - Partiten2011 · Альбом · Pascal Vigneron

Похожие артисты

Pascal Vigneron
Артист

Pascal Vigneron

Annerös Hulliger
Артист

Annerös Hulliger

Jeanne Demessieux
Артист

Jeanne Demessieux

Philip Swanton
Артист

Philip Swanton

Gunther Rost
Артист

Gunther Rost

Douglas Bush
Артист

Douglas Bush

Frederick Hohman
Артист

Frederick Hohman

Megumi Hamaya
Артист

Megumi Hamaya

Bjørn Boysen
Артист

Bjørn Boysen

Sergey Tsatsorin
Артист

Sergey Tsatsorin

Ernst Riedlinger
Артист

Ernst Riedlinger

Sumiko Murashima
Артист

Sumiko Murashima

Jacques van Oortmerssen
Артист

Jacques van Oortmerssen