Pascal Vigneron

Pascal Vigneron

,

Czechoslovak Prague Chamber Orchestra

Альбом  ·  2006

Trumpet Concertos

#Классическая

Pascal Vigneron

Pascal Vigneron

Релиз Trumpet Concertos

Название

Альбом

1

Concerto in G Minor, Op. 4: I. Andante

Concerto in G Minor, Op. 4: I. Andante

Czechoslovak Prague Chamber Orchestra

,

Pascal Vigneron

Trumpet Concertos

2:29

2

Concerto in G Minor, Op. 4: II. Allegro

Concerto in G Minor, Op. 4: II. Allegro

Czechoslovak Prague Chamber Orchestra

,

Pascal Vigneron

Trumpet Concertos

1:52

3

Concerto in G Minor, Op. 4: III. Andante

Concerto in G Minor, Op. 4: III. Andante

Czechoslovak Prague Chamber Orchestra

,

Pascal Vigneron

Trumpet Concertos

1:49

4

Concerto in G Minor, Op. 4: IV. Presto

Concerto in G Minor, Op. 4: IV. Presto

Czechoslovak Prague Chamber Orchestra

,

Pascal Vigneron

Trumpet Concertos

2:03

5

Concerto in D Major, TWV 51:D7: I. Andante

Concerto in D Major, TWV 51:D7: I. Andante

Czechoslovak Prague Chamber Orchestra

,

Pascal Vigneron

Trumpet Concertos

1:26

6

Concerto in D Major, TWV 51:D7: II. Allegro

Concerto in D Major, TWV 51:D7: II. Allegro

Czechoslovak Prague Chamber Orchestra

,

Pascal Vigneron

Trumpet Concertos

1:54

7

Concerto in D Major, TWV 51:D7: III. Andante

Concerto in D Major, TWV 51:D7: III. Andante

Czechoslovak Prague Chamber Orchestra

,

Pascal Vigneron

Trumpet Concertos

1:25

8

Concerto in D Major, TWV 51:D7: IV. Allegro

Concerto in D Major, TWV 51:D7: IV. Allegro

Czechoslovak Prague Chamber Orchestra

,

Pascal Vigneron

Trumpet Concertos

1:43

9

Concerto in D Major: I. Andante

Concerto in D Major: I. Andante

Czechoslovak Prague Chamber Orchestra

,

Pascal Vigneron

Trumpet Concertos

8:53

10

Concerto in D Major: II. Rondo

Concerto in D Major: II. Rondo

Czechoslovak Prague Chamber Orchestra

,

Pascal Vigneron

Trumpet Concertos

5:53

11

Concerto in E-Flat Major, Hob. VIIe:1: I. Allegro

Concerto in E-Flat Major, Hob. VIIe:1: I. Allegro

Czechoslovak Prague Chamber Orchestra

,

Pascal Vigneron

Trumpet Concertos

6:40

12

Concerto in E-Flat Major, Hob. VIIe:1: II. Andante

Concerto in E-Flat Major, Hob. VIIe:1: II. Andante

Czechoslovak Prague Chamber Orchestra

,

Pascal Vigneron

Trumpet Concertos

3:22

13

Concerto in E-Flat Major, Hob. VIIe:1: III. Allegro

Concerto in E-Flat Major, Hob. VIIe:1: III. Allegro

Czechoslovak Prague Chamber Orchestra

,

Pascal Vigneron

Trumpet Concertos

4:27

14

Concerto in E Major, S. 49: I. Allegro

Concerto in E Major, S. 49: I. Allegro

Czechoslovak Prague Chamber Orchestra

,

Pascal Vigneron

Trumpet Concertos

8:44

15

Concerto in E Major, S. 49: II. Andante

Concerto in E Major, S. 49: II. Andante

Czechoslovak Prague Chamber Orchestra

,

Pascal Vigneron

Trumpet Concertos

3:57

16

Concerto in E Major, S. 49: III. Rondo

Concerto in E Major, S. 49: III. Rondo

Czechoslovak Prague Chamber Orchestra

,

Pascal Vigneron

Trumpet Concertos

3:28

Информация о правообладателе: Quantum-DN
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

