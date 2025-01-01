О нас

Pascal Vigneron

Pascal Vigneron

,

Vincent Warnier

Альбом  ·  1995

L'art du cantus firmus

#Классическая

1 лайк

Pascal Vigneron

Артист

Pascal Vigneron

Релиз L'art du cantus firmus

#

Название

Альбом

1

Трек Christ lag in Todensanden, BWV 4

Christ lag in Todensanden, BWV 4

Pascal Vigneron

,

Vincent Warnier

L'art du cantus firmus

3:44

2

Трек Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, BWV 6

Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, BWV 6

Pascal Vigneron

,

Vincent Warnier

L'art du cantus firmus

3:24

3

Трек Meine Seele erhebt den Herren, BWV 10

Meine Seele erhebt den Herren, BWV 10

Pascal Vigneron

,

Vincent Warnier

L'art du cantus firmus

5:11

4

Трек Freu dich sehr, o meine Seele, BWV 13

Freu dich sehr, o meine Seele, BWV 13

Pascal Vigneron

,

Vincent Warnier

L'art du cantus firmus

3:08

5

Трек Valet will ich dir geben, BWV 95

Valet will ich dir geben, BWV 95

Pascal Vigneron

,

Vincent Warnier

L'art du cantus firmus

4:09

6

Трек Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113

Pascal Vigneron

,

Vincent Warnier

L'art du cantus firmus

9:45

7

Трек Aus tiefer Not schrei ich zu dir, BWV 686

Aus tiefer Not schrei ich zu dir, BWV 686

Pascal Vigneron

,

Vincent Warnier

L'art du cantus firmus

8:49

8

Трек Wo Got der Herr nicht bei uns hält, BWV 114

Wo Got der Herr nicht bei uns hält, BWV 114

Pascal Vigneron

,

Vincent Warnier

L'art du cantus firmus

2:46

9

Трек Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, BWV 137

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, BWV 137

Pascal Vigneron

,

Vincent Warnier

L'art du cantus firmus

3:59

10

Трек Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140

Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140

Pascal Vigneron

,

Vincent Warnier

L'art du cantus firmus

4:57

11

Трек Vater unser in Himmelreich, BWV 737

Vater unser in Himmelreich, BWV 737

Pascal Vigneron

,

Vincent Warnier

L'art du cantus firmus

2:06

12

Трек Du Friederfürst, Herr Jesu Christ, BWV 143

Du Friederfürst, Herr Jesu Christ, BWV 143

Pascal Vigneron

,

Vincent Warnier

L'art du cantus firmus

2:23

13

Трек Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 166

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 166

Pascal Vigneron

,

Vincent Warnier

L'art du cantus firmus

5:34

14

Трек Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 180

Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 180

Pascal Vigneron

,

Vincent Warnier

L'art du cantus firmus

4:42

Информация о правообладателе: Quantum-DN
