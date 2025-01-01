Информация о правообладателе: Quantum-DN
Альбом · 1995
L'art du cantus firmus
1 лайк
#
Название
Альбом
2
3:24
6
9:45
7
8:49
8
2:46
9
3:59
10
4:57
12
2:23
13
5:34
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Georg Friedrich Händel: Concertos pour Orgue, Op. 42023 · Сингл · Pascal Vigneron
Les orgues de Moselle vol.1 - Le Toulois2023 · Сингл · Anne-Julie Kerhello
Bach: L'offrande musicale, BWV 10792023 · Сингл · Pascal Vigneron
Recital à la Cathedrale Saint-Etienne de Toul2023 · Сингл · Pascal Vigneron
Le clavier bien tempéré Livre 12023 · Сингл · Pascal Vigneron
Les leçons de ténèbres2023 · Сингл · Sandrine Carpentier
Le clavier bien tempéré Livre 22022 · Сингл · Pascal Vigneron
Les variations Goldberg - Jean-Sébastien Bach2022 · Альбом · Pascal Vigneron
Messe en H Moll, BWV 2322020 · Сингл · Pascal Vigneron
Le grand orgue restauré de la cathédrale de Toul2020 · Сингл · Pascal Vigneron
Œuvres françaises pour trompette et piano2020 · Альбом · Dimitri Vassilakis
Messe pour les couvents - 16902014 · Альбом · Pascal Vigneron
Les Quatre Saisons2013 · Альбом · Pascal Vigneron
Clavierübung I - Partiten2011 · Альбом · Pascal Vigneron