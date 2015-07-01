О нас

Dimitri Ashkenazy

,

Hamburger Symphoniker

,

David Curtis

Сингл  ·  2015

Robert Stark: Clarinet Concertos

#Классическая
Артист

Релиз Robert Stark: Clarinet Concertos

#

Название

Альбом

1

Трек Concerto for clarinet and orchestra No. 2 in F Major, Op. 13

Concerto for clarinet and orchestra No. 2 in F Major, Op. 13

Dimitri Ashkenazy

,

Hamburger Symphoniker

,

David Curtis

Robert Stark: Clarinet Concertos

21:27

2

Трек Great theoretical and practical method for the clarinet, Op. 49: Walzer-Capriccio

Great theoretical and practical method for the clarinet, Op. 49: Walzer-Capriccio

Dimitri Ashkenazy

,

Hamburger Symphoniker

,

David Curtis

Robert Stark: Clarinet Concertos

3:43

3

Трек Romanze for clarinet and orchestra, Op. 1

Romanze for clarinet and orchestra, Op. 1

Dimitri Ashkenazy

,

Hamburger Symphoniker

,

David Curtis

Robert Stark: Clarinet Concertos

9:40

4

Трек Concerto for clarinet and orchestra No. 3 in D Minor, Op. 50: Adagio - Allegro con Brio

Concerto for clarinet and orchestra No. 3 in D Minor, Op. 50: Adagio - Allegro con Brio

Dimitri Ashkenazy

,

Hamburger Symphoniker

,

David Curtis

Robert Stark: Clarinet Concertos

6:13

5

Трек Concerto for clarinet and orchestra No. 3 in D Minor, Op. 50: Adagio

Concerto for clarinet and orchestra No. 3 in D Minor, Op. 50: Adagio

Dimitri Ashkenazy

,

Hamburger Symphoniker

,

David Curtis

Robert Stark: Clarinet Concertos

7:06

6

Трек Concerto for clarinet and orchestra No. 3 in D Minor, Op. 50: Finale. Allegro Vivace

Concerto for clarinet and orchestra No. 3 in D Minor, Op. 50: Finale. Allegro Vivace

Dimitri Ashkenazy

,

Hamburger Symphoniker

,

David Curtis

Robert Stark: Clarinet Concertos

4:46

Информация о правообладателе: paladino music
