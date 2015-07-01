Информация о правообладателе: paladino music
Сингл · 2015
Robert Stark: Clarinet Concertos
#
Название
Альбом
1
Concerto for clarinet and orchestra No. 2 in F Major, Op. 13
Robert Stark: Clarinet Concertos
21:27
2
Great theoretical and practical method for the clarinet, Op. 49: Walzer-Capriccio
Robert Stark: Clarinet Concertos
3:43
3
Robert Stark: Clarinet Concertos
9:40
4
Concerto for clarinet and orchestra No. 3 in D Minor, Op. 50: Adagio - Allegro con Brio
Robert Stark: Clarinet Concertos
6:13
5
Concerto for clarinet and orchestra No. 3 in D Minor, Op. 50: Adagio
Robert Stark: Clarinet Concertos
7:06
