Northern Sinfonia

Northern Sinfonia

,

Dimitri Ashkenazy

,

Howard Griffiths

Сингл  ·  2012

Krommer: Works for Clarinet and Orchestra

#Классическая

Northern Sinfonia

Артист

Northern Sinfonia

Релиз Krommer: Works for Clarinet and Orchestra

#

Название

Альбом

1

Трек Sinfonia Concertante for Violin, Flute, Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 70: Allegro

Sinfonia Concertante for Violin, Flute, Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 70: Allegro

Kamilla Schatz

,

Şefika Kutluer

,

Dimitri Ashkenazy

,

Northern Sinfonia

,

Howard Griffiths

Krommer: Works for Clarinet and Orchestra

10:48

2

Трек Sinfonia Concertante for Violin, Flute, Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 70: Menuetto. Allegretto - Trio

Sinfonia Concertante for Violin, Flute, Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 70: Menuetto. Allegretto - Trio

Kamilla Schatz

,

Şefika Kutluer

,

Dimitri Ashkenazy

,

Northern Sinfonia

,

Howard Griffiths

Krommer: Works for Clarinet and Orchestra

5:28

3

Трек Sinfonia Concertante for Violin, Flute, Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 70: Adagio Quasi Andante

Sinfonia Concertante for Violin, Flute, Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 70: Adagio Quasi Andante

Kamilla Schatz

,

Şefika Kutluer

,

Dimitri Ashkenazy

,

Northern Sinfonia

,

Howard Griffiths

Krommer: Works for Clarinet and Orchestra

5:57

4

Трек Sinfonia Concertante for Violin, Flute, Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 70: Alla Polacca

Sinfonia Concertante for Violin, Flute, Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 70: Alla Polacca

Kamilla Schatz

,

Şefika Kutluer

,

Dimitri Ashkenazy

,

Northern Sinfonia

,

Howard Griffiths

Krommer: Works for Clarinet and Orchestra

7:36

5

Трек Sinfonia Concertante for Violin, Flute, Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 70: Finale. Allegro

Sinfonia Concertante for Violin, Flute, Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 70: Finale. Allegro

Kamilla Schatz

,

Şefika Kutluer

,

Dimitri Ashkenazy

,

Northern Sinfonia

,

Howard Griffiths

Krommer: Works for Clarinet and Orchestra

5:51

6

Трек Concerto for Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 36: Allegro

Concerto for Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 36: Allegro

Dimitri Ashkenazy

,

Northern Sinfonia

,

Howard Griffiths

Krommer: Works for Clarinet and Orchestra

10:37

7

Трек Concerto for Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 36: Adagio

Concerto for Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 36: Adagio

Dimitri Ashkenazy

,

Northern Sinfonia

,

Howard Griffiths

Krommer: Works for Clarinet and Orchestra

4:26

8

Трек Concerto for Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 36: Rondo. Allegro Moderato

Concerto for Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 36: Rondo. Allegro Moderato

Dimitri Ashkenazy

,

Northern Sinfonia

,

Howard Griffiths

Krommer: Works for Clarinet and Orchestra

5:56

Информация о правообладателе: paladino music
