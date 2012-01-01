Сингл · 2012
Krommer: Works for Clarinet and Orchestra
1 лайк
#
Название
Альбом
1
Sinfonia Concertante for Violin, Flute, Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 70: Allegro
Krommer: Works for Clarinet and Orchestra
10:48
2
Sinfonia Concertante for Violin, Flute, Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 70: Menuetto. Allegretto - Trio
Krommer: Works for Clarinet and Orchestra
5:28
3
Sinfonia Concertante for Violin, Flute, Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 70: Adagio Quasi Andante
Krommer: Works for Clarinet and Orchestra
5:57
4
Sinfonia Concertante for Violin, Flute, Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 70: Alla Polacca
Krommer: Works for Clarinet and Orchestra
7:36
5
Sinfonia Concertante for Violin, Flute, Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 70: Finale. Allegro
Krommer: Works for Clarinet and Orchestra
5:51
6
Concerto for Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 36: Allegro
Krommer: Works for Clarinet and Orchestra
10:37
7
Concerto for Clarinet and Orchestra in E-Flat Major, Op. 36: Adagio
Krommer: Works for Clarinet and Orchestra
4:26
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции