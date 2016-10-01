Информация о правообладателе: paladino music
Сингл · 2016
Françaix: Works for Clarinet
#
Название
Альбом
1
8:04
2
Clarinet Concerto (1967-68): Scherzando - Trio - Da Capo (Scherzando)
5:37
3
4:48
4
6:23
5
Tema Con Variazioni (1974): Tema: Largo-Moderato. Variation 1: Larghetto Misterioso. Variation 2: Presto. Variation 3: Moderato. Variation 4: Adagio. Variation 5: Tempo Di Valzer. Cadenza. Variation 6: Prestissimo.
8:39
6
2:54
7
3:55
8
5:48
9
5:11
