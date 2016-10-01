О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dimitri Ashkenazy

Dimitri Ashkenazy

Сингл  ·  2016

Françaix: Works for Clarinet

#Классическая

1 лайк

Dimitri Ashkenazy

Артист

Dimitri Ashkenazy

Релиз Françaix: Works for Clarinet

#

Название

Альбом

1

Трек Clarinet Concerto (1967-68): Allegro

Clarinet Concerto (1967-68): Allegro

Dimitri Ashkenazy

,

Cincinnati Philharmonia Orchestra

,

Christoph-Mathias Mueller

Françaix: Works for Clarinet

8:04

2

Трек Clarinet Concerto (1967-68): Scherzando - Trio - Da Capo (Scherzando)

Clarinet Concerto (1967-68): Scherzando - Trio - Da Capo (Scherzando)

Dimitri Ashkenazy

,

Cincinnati Philharmonia Orchestra

,

Christoph-Mathias Mueller

Françaix: Works for Clarinet

5:37

3

Трек Clarinet Concerto (1967-68): Andantino

Clarinet Concerto (1967-68): Andantino

Dimitri Ashkenazy

,

Cincinnati Philharmonia Orchestra

,

Christoph-Mathias Mueller

Françaix: Works for Clarinet

4:48

4

Трек Clarinet Concerto (1967-68): Allegrissimo

Clarinet Concerto (1967-68): Allegrissimo

Dimitri Ashkenazy

,

Cincinnati Philharmonia Orchestra

,

Christoph-Mathias Mueller

Françaix: Works for Clarinet

6:23

5

Трек Tema Con Variazioni (1974): Tema: Largo-Moderato. Variation 1: Larghetto Misterioso. Variation 2: Presto. Variation 3: Moderato. Variation 4: Adagio. Variation 5: Tempo Di Valzer. Cadenza. Variation 6: Prestissimo.

Tema Con Variazioni (1974): Tema: Largo-Moderato. Variation 1: Larghetto Misterioso. Variation 2: Presto. Variation 3: Moderato. Variation 4: Adagio. Variation 5: Tempo Di Valzer. Cadenza. Variation 6: Prestissimo.

Dimitri Ashkenazy

,

Yvonne Lang

Françaix: Works for Clarinet

8:39

6

Трек Trio for Clarinet, Viola and Piano (1992): Prélude

Trio for Clarinet, Viola and Piano (1992): Prélude

Dimitri Ashkenazy

,

Ada Meinich

,

Bernd Glemser

Françaix: Works for Clarinet

2:54

7

Трек Trio for Clarinet, Viola and Piano (1992): Allegrissimo

Trio for Clarinet, Viola and Piano (1992): Allegrissimo

Dimitri Ashkenazy

,

Ada Meinich

,

Bernd Glemser

Françaix: Works for Clarinet

3:55

8

Трек Trio for Clarinet, Viola and Piano (1992): Scherzando

Trio for Clarinet, Viola and Piano (1992): Scherzando

Dimitri Ashkenazy

,

Ada Meinich

,

Bernd Glemser

Françaix: Works for Clarinet

5:48

9

Трек Trio for Clarinet, Viola and Piano (1992): Largo

Trio for Clarinet, Viola and Piano (1992): Largo

Dimitri Ashkenazy

,

Ada Meinich

,

Bernd Glemser

Françaix: Works for Clarinet

5:11

10

Трек Trio for Clarinet, Viola and Piano (1992): Presto

Trio for Clarinet, Viola and Piano (1992): Presto

Dimitri Ashkenazy

,

Ada Meinich

,

Bernd Glemser

Françaix: Works for Clarinet

4:33

Информация о правообладателе: paladino music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Ottocento, Vol. 2
Ottocento, Vol. 22025 · Сингл · Dimitri Ashkenazy
Релиз Filippo Del Corno: A coda di rondine
Filippo Del Corno: A coda di rondine2023 · Сингл · I Pomeriggi Musicali Orchestra
Релиз Brahms & Khoury: Clarinet Quintets
Brahms & Khoury: Clarinet Quintets2019 · Сингл · Mechthild Karkow
Релиз Mendelssohn: Works for Clarinet and Piano
Mendelssohn: Works for Clarinet and Piano2018 · Сингл · Karl-Andreas Kolly
Релиз Weber & Bruch: Works for Clarinet, Viola and Orchestra
Weber & Bruch: Works for Clarinet, Viola and Orchestra2018 · Сингл · Anton Kholodenko
Релиз Ottocento: Scheidler: Sonata in D Major, Op. 21 - Burgmüller: 3 Nocturnes - Vanhal: 6 Variations, Op. 42 - Küffner: Serenade in C Major, Op. 44 - Krähmer: Introduction & Variations, Op. 32
Ottocento: Scheidler: Sonata in D Major, Op. 21 - Burgmüller: 3 Nocturnes - Vanhal: 6 Variations, Op. 42 - Küffner: Serenade in C Major, Op. 44 - Krähmer: Introduction & Variations, Op. 322018 · Альбом · Jean-Paul Greub
Релиз Mozart: Clarinet Concerto K 622, Quintet K 452
Mozart: Clarinet Concerto K 622, Quintet K 4522017 · Сингл · Владимир Давидович Ашкенази
Релиз Mozart: Clarinet Quintet / Munro: Songs from the Bush / Palmer: It Takes Two
Mozart: Clarinet Quintet / Munro: Songs from the Bush / Palmer: It Takes Two2016 · Альбом · David Rowden
Релиз Mozart: Clarinet Quintet / Munro: Songs from the Bush / Palmer: It Takes Two
Mozart: Clarinet Quintet / Munro: Songs from the Bush / Palmer: It Takes Two2016 · Альбом · David Rowden
Релиз Françaix: Works for Clarinet
Françaix: Works for Clarinet2016 · Сингл · Dimitri Ashkenazy
Релиз Robert Stark: Clarinet Concertos
Robert Stark: Clarinet Concertos2015 · Сингл · Dimitri Ashkenazy
Релиз Kam: Chamber Music
Kam: Chamber Music2015 · Сингл · Ross Harbaugh
Релиз French Clarinet Music
French Clarinet Music2014 · Сингл · Dimitri Ashkenazy
Релиз Copland, Finzi, Taneyev & Rimsky-Korsakov: Clarinet Concertos
Copland, Finzi, Taneyev & Rimsky-Korsakov: Clarinet Concertos2014 · Сингл · Dimitri Ashkenazy

Похожие артисты

Dimitri Ashkenazy
Артист

Dimitri Ashkenazy

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож