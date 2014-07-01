О нас

Dimitri Ashkenazy

Dimitri Ashkenazy

Сингл  ·  2014

French Clarinet Music

#Классическая
Dimitri Ashkenazy

Артист

Dimitri Ashkenazy

Релиз French Clarinet Music

#

Название

Альбом

1

Трек Sonata for Clarinet and Piano Fp 184 (1962): Allegro Tristamente

Sonata for Clarinet and Piano Fp 184 (1962): Allegro Tristamente

Dimitri Ashkenazy

,

Yvonne Lang

French Clarinet Music

5:34

2

Трек Sonata for Clarinet and Piano Fp 184 (1962): Romanza. Très Calme

Sonata for Clarinet and Piano Fp 184 (1962): Romanza. Très Calme

Dimitri Ashkenazy

,

Yvonne Lang

French Clarinet Music

4:31

3

Трек Sonata for Clarinet and Piano Fp 184 (1962): Allegro Con Fuco

Sonata for Clarinet and Piano Fp 184 (1962): Allegro Con Fuco

Dimitri Ashkenazy

,

Yvonne Lang

French Clarinet Music

3:15

4

Трек Première Rhapsodie, L 116

Première Rhapsodie, L 116

Dimitri Ashkenazy

,

Yvonne Lang

French Clarinet Music

7:39

5

Трек Sonata for Clarinet and Piano in E-Flat Major, Op. 167 (1921): Allegretto

Sonata for Clarinet and Piano in E-Flat Major, Op. 167 (1921): Allegretto

Dimitri Ashkenazy

,

Yvonne Lang

French Clarinet Music

4:44

6

Трек Sonata for Clarinet and Piano in E-Flat Major, Op. 167 (1921): Allegro Animato

Sonata for Clarinet and Piano in E-Flat Major, Op. 167 (1921): Allegro Animato

Dimitri Ashkenazy

,

Yvonne Lang

French Clarinet Music

2:06

7

Трек Sonata for Clarinet and Piano in E-Flat Major, Op. 167 (1921): Lento

Sonata for Clarinet and Piano in E-Flat Major, Op. 167 (1921): Lento

Dimitri Ashkenazy

,

Yvonne Lang

French Clarinet Music

3:51

8

Трек Sonata for Clarinet and Piano in E-Flat Major, Op. 167 (1921): Molto Allegro

Sonata for Clarinet and Piano in E-Flat Major, Op. 167 (1921): Molto Allegro

Dimitri Ashkenazy

,

Yvonne Lang

French Clarinet Music

5:28

9

Трек Duo Concertant for Clarinet and Piano, Op. 351 (1956)

Duo Concertant for Clarinet and Piano, Op. 351 (1956)

Dimitri Ashkenazy

,

Yvonne Lang

French Clarinet Music

6:50

10

Трек "Scaramouche" Op. 165D (193) (Version for Clarinet and Piano): Vif

"Scaramouche" Op. 165D (193) (Version for Clarinet and Piano): Vif

Dimitri Ashkenazy

,

Yvonne Lang

French Clarinet Music

3:11

11

Трек "Scaramouche" Op. 165D (193) (Version for Clarinet and Piano): Modéré

"Scaramouche" Op. 165D (193) (Version for Clarinet and Piano): Modéré

Dimitri Ashkenazy

,

Yvonne Lang

French Clarinet Music

4:04

12

Трек "Scaramouche" Op. 165D (193) (Version for Clarinet and Piano): Brazileira

"Scaramouche" Op. 165D (193) (Version for Clarinet and Piano): Brazileira

Dimitri Ashkenazy

,

Yvonne Lang

French Clarinet Music

2:15

13

Трек Concerto for Clarinet and Orchestra: Allegro Moderato

Concerto for Clarinet and Orchestra: Allegro Moderato

Dimitri Ashkenazy

,

Luzerner Sinfonieorchester

,

Jonathan Nott

French Clarinet Music

5:56

14

Трек Concerto for Clarinet and Orchestra: Andantino

Concerto for Clarinet and Orchestra: Andantino

Dimitri Ashkenazy

,

Luzerner Sinfonieorchester

,

Jonathan Nott

French Clarinet Music

5:35

15

Трек Concerto for Clarinet and Orchestra: Vif

Concerto for Clarinet and Orchestra: Vif

Dimitri Ashkenazy

,

Luzerner Sinfonieorchester

,

Jonathan Nott

French Clarinet Music

6:21

Информация о правообладателе: paladino music
