Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Les Hurdle

Les Hurdle

,

Werner Bessinger

,

Vic Flick

и 

ещё 4

Альбом  ·  2014

Dramatic Scenes

#Электроника
Les Hurdle

Артист

Les Hurdle

Релиз Dramatic Scenes

#

Название

Альбом

1

Трек Mortal Crime

Mortal Crime

Herman Berg

,

Segio Zampolli

,

Werner Bessinger

Dramatic Scenes

3:55

2

Трек Turbid

Turbid

Herman Berg

,

Segio Zampolli

,

Werner Bessinger

Dramatic Scenes

1:46

3

Трек Ghost in the Bottle

Ghost in the Bottle

Henri Poch

Dramatic Scenes

2:28

4

Трек Stress Craving

Stress Craving

Herman Berg

,

Segio Zampolli

,

Werner Bessinger

Dramatic Scenes

1:47

5

Трек Trouble in Notown

Trouble in Notown

Herman Berg

,

Segio Zampolli

,

Werner Bessinger

Dramatic Scenes

1:41

6

Трек Smoking Embers

Smoking Embers

Herman Berg

,

Segio Zampolli

,

Werner Bessinger

Dramatic Scenes

2:33

7

Трек Yeti Mountain

Yeti Mountain

Hamilton Hawksworth

Dramatic Scenes

1:58

8

Трек Nothing out There

Nothing out There

Herman Berg

,

Segio Zampolli

,

Werner Bessinger

Dramatic Scenes

2:02

9

Трек Tipping the Scales

Tipping the Scales

Herman Berg

,

Segio Zampolli

,

Werner Bessinger

Dramatic Scenes

1:36

10

Трек Missing Stuff

Missing Stuff

Herman Berg

,

Segio Zampolli

,

Werner Bessinger

Dramatic Scenes

1:42

11

Трек Questioning Mind, Pt. 1

Questioning Mind, Pt. 1

Les Hurdle

Dramatic Scenes

3:00

12

Трек Questioning Mind 2

Questioning Mind 2

Les Hurdle

Dramatic Scenes

2:40

13

Трек Broken Ends

Broken Ends

Herman Berg

,

Segio Zampolli

,

Werner Bessinger

Dramatic Scenes

2:38

14

Трек History Repeating

History Repeating

Herman Berg

,

Segio Zampolli

,

Werner Bessinger

Dramatic Scenes

1:25

15

Трек Sad Tension

Sad Tension

Herman Berg

,

Segio Zampolli

,

Werner Bessinger

Dramatic Scenes

2:10

16

Трек Sleepy Streets

Sleepy Streets

Hamilton Hawksworth

Dramatic Scenes

1:59

17

Трек Dark Undercurrent

Dark Undercurrent

Herman Berg

,

Segio Zampolli

,

Werner Bessinger

Dramatic Scenes

1:26

18

Трек Hidden Pulse

Hidden Pulse

Les Hurdle

,

Vic Flick

Dramatic Scenes

2:36

19

Трек Pms

Pms

Herman Berg

,

Segio Zampolli

,

Werner Bessinger

Dramatic Scenes

1:34

20

Трек Disappearence

Disappearence

Hamilton Hawksworth

Dramatic Scenes

1:35

21

Трек Sleepless Place

Sleepless Place

Herman Berg

,

Segio Zampolli

,

Werner Bessinger

Dramatic Scenes

1:33

22

Трек Tender Hooks

Tender Hooks

Les Hurdle

Dramatic Scenes

2:55

23

Трек Slow Decay

Slow Decay

Herman Berg

,

Segio Zampolli

,

Werner Bessinger

Dramatic Scenes

1:17

24

Трек Why

Why

Les Hurdle

Dramatic Scenes

2:59

Информация о правообладателе: Sonoton Music
Релиз Shopify
Shopify2020 · Альбом · Edward Baker
Релиз Quirky Retro Fun
Quirky Retro Fun2017 · Альбом · Craig Morris
Релиз Quirky Retro Fun
Quirky Retro Fun2017 · Альбом · Edward Baker
Релиз Commercials and Infomercials, Vol. 2
Commercials and Infomercials, Vol. 22016 · Альбом · Tim Whitelaw
Релиз Useful Beds
Useful Beds2016 · Альбом · Felix Thoma
Релиз Film Noir
Film Noir2016 · Альбом · Mark Nolan
Релиз Hot Grooves and Cool Beds
Hot Grooves and Cool Beds2016 · Альбом · Edward Baker
Релиз Voiceover
Voiceover2015 · Альбом · Edward Baker
Релиз Music for Commercials
Music for Commercials2015 · Альбом · Hans Henning Backhaus
Релиз Latin Digest
Latin Digest2015 · Альбом · Von Baron
Релиз Mother Earth
Mother Earth2015 · Альбом · Henri Poch
Релиз Global Scene Setters
Global Scene Setters2015 · Альбом · Edward Baker
Релиз Electro, Trance & Hip Hop
Electro, Trance & Hip Hop2014 · Альбом · Andrew Potterton
Релиз Dramatic Scenes
Dramatic Scenes2014 · Альбом · Les Hurdle

Les Hurdle
Артист

Les Hurdle

