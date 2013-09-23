О нас

Les Hurdle

Les Hurdle

,

Ingo Hassenstein

,

Bill Liesegang

и 

ещё 7

Альбом  ·  2013

On the Open Road

#Хип-хоп

2 лайка

Les Hurdle

Артист

Les Hurdle

Релиз On the Open Road

#

Название

Альбом

1

Трек Movin' Right Along

Movin' Right Along

Les Hurdle

,

Natalie Anne Russell

On the Open Road

2:21

2

Трек Cross Country

Cross Country

Ernst F. Voester

,

Ingo Hassenstein

On the Open Road

2:42

3

Трек Spring Awakening

Spring Awakening

Tobias Meggle

On the Open Road

2:17

4

Трек Road Tramp

Road Tramp

Les Hurdle

,

Natalie Anne Russell

On the Open Road

3:10

5

Трек Zambian Dream

Zambian Dream

Bill Liesegang

On the Open Road

3:40

6

Трек Me and My Banjo

Me and My Banjo

Ernst F. Voester

,

Ingo Hassenstein

On the Open Road

2:21

7

Трек Campfire Tales

Campfire Tales

Les Hurdle

,

Natalie Anne Russell

On the Open Road

3:24

8

Трек Beautiful Scenery

Beautiful Scenery

Tobias Meggle

On the Open Road

1:58

9

Трек Twangy

Twangy

Armin Sabol

On the Open Road

3:01

10

Трек Pictures Passing By

Pictures Passing By

Moritz Bintig

,

Margomat

On the Open Road

2:37

11

Трек Be Prepared

Be Prepared

Les Hurdle

,

Vic Flick

On the Open Road

3:04

12

Трек At Ease

At Ease

Bill Liesegang

On the Open Road

3:35

13

Трек Country Sun

Country Sun

Ernst F. Voester

,

Ingo Hassenstein

On the Open Road

2:19

14

Трек Peaceful Inspiration

Peaceful Inspiration

Tobias Meggle

On the Open Road

1:54

15

Трек Country Hiker

Country Hiker

Ernst F. Voester

,

Ingo Hassenstein

On the Open Road

2:40

16

Трек City Drives

City Drives

Bill Liesegang

On the Open Road

3:15

17

Трек Panta Rhei

Panta Rhei

Tobias Meggle

On the Open Road

1:43

18

Трек Latin Spirit

Latin Spirit

Bill Liesegang

On the Open Road

2:50

Информация о правообладателе: Sonoton Music
