Edward Baker

Edward Baker

,

Joseph Pusateri

,

Novi Novog

и 

ещё 7

Альбом  ·  2020

Shopify

#Поп
Edward Baker

Артист

Edward Baker

Релиз Shopify

#

Название

Альбом

1

Трек Cash and Carry

Cash and Carry

Larry Tuttle

Shopify

1:53

2

Трек Sports Retailer

Sports Retailer

Les Hurdle

,

Glenn Alexander

Shopify

3:01

3

Трек High on Sugar

High on Sugar

Larry Tuttle

,

Lindsay Tomasic

,

Joseph Pusateri

Shopify

2:04

4

Трек Window Shoppers

Window Shoppers

Les Hurdle

,

Edward Baker

Shopify

3:01

5

Трек Irresistible

Irresistible

Larry Tuttle

,

Lindsay Tomasic

,

Joseph Pusateri

,

Novi Novog

,

Timothy Kobza

Shopify

2:05

6

Трек Cocina Picante

Cocina Picante

Larry Tuttle

Shopify

1:56

7

Трек Flower Market Morning

Flower Market Morning

Larry Tuttle

,

Lindsay Tomasic

,

Joseph Pusateri

,

Novi Novog

,

Timothy Kobza

Shopify

2:09

8

Трек Countryside Shop

Countryside Shop

Les Hurdle

,

Glenn Alexander

Shopify

3:14

9

Трек Retail Rodeo

Retail Rodeo

Larry Tuttle

Shopify

1:44

10

Трек Considerations

Considerations

Les Hurdle

,

Mark Burgess

Shopify

3:01

11

Трек Pet Spa

Pet Spa

Larry Tuttle

,

Lindsay Tomasic

,

Joseph Pusateri

,

Andrew Walters

Shopify

1:45

12

Трек Happy and Smooth

Happy and Smooth

Les Hurdle

,

Edward Baker

Shopify

2:51

13

Трек Lemon Lime

Lemon Lime

Larry Tuttle

Shopify

1:51

14

Трек Sales Rush

Sales Rush

Les Hurdle

Shopify

2:59

15

Трек Endless Aisles

Endless Aisles

Larry Tuttle

,

Lindsay Tomasic

,

Joseph Pusateri

,

Timothy Kobza

Shopify

1:48

16

Трек Stilleto Heels

Stilleto Heels

Larry Tuttle

Shopify

1:49

Информация о правообладателе: Sonoton Music
