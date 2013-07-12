О нас

Les Hurdle

Les Hurdle

,

Ty Ardis

,

Ross Andrew Mclean

и 

ещё 3

Альбом  ·  2013

Robotics

#Электроника
Les Hurdle

Артист

Les Hurdle

Релиз Robotics

#

Название

Альбом

1

Трек Robot Dubstep

Robot Dubstep

Alan Fillip

Robotics

2:11

2

Трек Humanoids

Humanoids

Les Hurdle

,

Natalie Anne Russell

Robotics

2:59

3

Трек Baby Robot

Baby Robot

Alan Fillip

Robotics

2:06

4

Трек Talking Robot

Talking Robot

Ty Ardis

Robotics

2:53

5

Трек Marching Robot

Marching Robot

Alan Fillip

Robotics

2:01

6

Трек Robot Phantom

Robot Phantom

Ty Ardis

Robotics

3:09

7

Трек Robot Construction

Robot Construction

Ross Andrew Mclean

,

Jimmy Kaleth

Robotics

1:58

8

Трек Digital Monster

Digital Monster

Alan Fillip

Robotics

2:14

9

Трек Slow Robotic Motion

Slow Robotic Motion

Ty Ardis

Robotics

3:06

10

Трек Happy Robots

Happy Robots

Alan Fillip

Robotics

3:01

11

Трек Machinery at Work

Machinery at Work

Ross Andrew Mclean

,

Jimmy Kaleth

Robotics

1:17

12

Трек Rocky Robot

Rocky Robot

Alan Fillip

Robotics

2:54

13

Трек Robotone

Robotone

Ty Ardis

Robotics

3:09

14

Трек Outrageous Robots

Outrageous Robots

Ross Andrew Mclean

,

Jimmy Kaleth

Robotics

1:06

15

Трек Voodoo Robot

Voodoo Robot

Ty Ardis

Robotics

3:04

Информация о правообладателе: Sonoton Music
