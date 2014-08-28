О нас

Sonoton Film Orchestra

Sonoton Film Orchestra

,

Anselm Kreuzer

,

Les Hurdle

и 

ещё 3

Альбом  ·  2014

Dark Drama, Suspense and Action

#Электроника
Sonoton Film Orchestra

Артист

Sonoton Film Orchestra

Релиз Dark Drama, Suspense and Action

#

Название

Альбом

1

Трек Blood Tracks

Blood Tracks

Thao Nguyen

Dark Drama, Suspense and Action

2:00

2

Трек Criminal Motivation

Criminal Motivation

Thao Nguyen

Dark Drama, Suspense and Action

1:20

3

Трек Risky Undertaking

Risky Undertaking

Anselm Kreuzer

Dark Drama, Suspense and Action

2:14

4

Трек Time to Pass

Time to Pass

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Dark Drama, Suspense and Action

3:06

5

Трек Reloaded

Reloaded

Thao Nguyen

Dark Drama, Suspense and Action

2:03

6

Трек Game Lost

Game Lost

Les Hurdle

,

Vic Flick

Dark Drama, Suspense and Action

3:47

7

Трек Mysterious Disappearance

Mysterious Disappearance

Thao Nguyen

Dark Drama, Suspense and Action

2:33

8

Трек Fateful Meeting

Fateful Meeting

Thao Nguyen

Dark Drama, Suspense and Action

1:49

9

Трек Criminal Records

Criminal Records

Thao Nguyen

Dark Drama, Suspense and Action

2:22

10

Трек Expiring

Expiring

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Dark Drama, Suspense and Action

2:53

11

Трек Urban Abyss

Urban Abyss

Anselm Kreuzer

Dark Drama, Suspense and Action

2:53

12

Трек Mystery Bed

Mystery Bed

Les Hurdle

,

Natalie Anne Russell

Dark Drama, Suspense and Action

2:59

13

Трек Truth Is a Lie

Truth Is a Lie

Thao Nguyen

Dark Drama, Suspense and Action

2:01

14

Трек Urban Tragedy

Urban Tragedy

Thao Nguyen

Dark Drama, Suspense and Action

2:08

15

Трек Shattered Memories

Shattered Memories

Thao Nguyen

Dark Drama, Suspense and Action

2:43

16

Трек Big City Mystery

Big City Mystery

Anselm Kreuzer

Dark Drama, Suspense and Action

1:58

17

Трек Cybercrime

Cybercrime

Thao Nguyen

Dark Drama, Suspense and Action

1:57

18

Трек Worst Intentions

Worst Intentions

Thao Nguyen

Dark Drama, Suspense and Action

2:06

19

Трек Foul Play

Foul Play

Thao Nguyen

Dark Drama, Suspense and Action

1:53

20

Трек Crown Witness

Crown Witness

Thao Nguyen

Dark Drama, Suspense and Action

1:22

21

Трек Espionage Act

Espionage Act

Thao Nguyen

Dark Drama, Suspense and Action

2:14

22

Трек From Tension to Action

From Tension to Action

Les Hurdle

Dark Drama, Suspense and Action

3:14

23

Трек Dig Deep

Dig Deep

Thao Nguyen

Dark Drama, Suspense and Action

2:20

Информация о правообладателе: Sonoton Music
Волна по релизу
