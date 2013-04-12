О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Laurent Dury

Laurent Dury

,

Henri Poch

,

Hannes Treiber

и 

ещё 4

Альбом  ·  2013

Science and Nature, Vol. 3

#Саундтреки
Laurent Dury

Артист

Laurent Dury

Релиз Science and Nature, Vol. 3

#

Название

Альбом

1

Трек Revolving

Revolving

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Science and Nature, Vol. 3

2:26

2

Трек Heat up the Glass

Heat up the Glass

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Science and Nature, Vol. 3

2:04

3

Трек Chemical Process

Chemical Process

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Science and Nature, Vol. 3

2:17

4

Трек Glassblowers

Glassblowers

Detlef Kleinert

Science and Nature, Vol. 3

3:07

5

Трек Science Pad

Science Pad

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Science and Nature, Vol. 3

2:42

6

Трек L'aube

L'aube

Daniel Diaz

Science and Nature, Vol. 3

2:36

7

Трек Heart Rate Control

Heart Rate Control

Detlef Kleinert

Science and Nature, Vol. 3

2:30

8

Трек Passing Lights

Passing Lights

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Science and Nature, Vol. 3

2:18

9

Трек Fine Particles

Fine Particles

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Science and Nature, Vol. 3

2:09

10

Трек Micro

Micro

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Science and Nature, Vol. 3

2:36

11

Трек Misty Forest

Misty Forest

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Science and Nature, Vol. 3

2:16

12

Трек Science Pulse

Science Pulse

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Science and Nature, Vol. 3

2:04

13

Трек Segmentation

Segmentation

Detlef Kleinert

Science and Nature, Vol. 3

2:34

14

Трек Old Robots

Old Robots

Henri Poch

Science and Nature, Vol. 3

2:02

15

Трек Gliding Clouds

Gliding Clouds

Laurent Dury

Science and Nature, Vol. 3

1:58

16

Трек Subtle Pulse

Subtle Pulse

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Science and Nature, Vol. 3

2:06

17

Трек Feelgood Mood

Feelgood Mood

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Science and Nature, Vol. 3

2:18

18

Трек Small Emotional Spaces

Small Emotional Spaces

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Science and Nature, Vol. 3

2:53

19

Трек Winter Has Gone

Winter Has Gone

Detlef Kleinert

Science and Nature, Vol. 3

4:23

20

Трек Mellow Tints

Mellow Tints

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Science and Nature, Vol. 3

2:07

21

Трек Scenic Dreams

Scenic Dreams

Daniel Diaz

Science and Nature, Vol. 3

2:41

22

Трек Sparse and Subtle

Sparse and Subtle

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Science and Nature, Vol. 3

2:10

23

Трек Autumnal Guitars

Autumnal Guitars

Daniel Diaz

Science and Nature, Vol. 3

2:16

24

Трек Old Script

Old Script

Henri Poch

Science and Nature, Vol. 3

2:02

25

Трек Stinging

Stinging

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Science and Nature, Vol. 3

2:03

26

Трек Minimalist Underlay

Minimalist Underlay

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Science and Nature, Vol. 3

2:05

27

Трек Natural Evolution

Natural Evolution

Detlef Kleinert

Science and Nature, Vol. 3

3:49

28

Трек Lonely Vista

Lonely Vista

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Science and Nature, Vol. 3

2:55

29

Трек Scientific Work

Scientific Work

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Science and Nature, Vol. 3

2:04

30

Трек Alien Love

Alien Love

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Science and Nature, Vol. 3

2:02

31

Трек Binary Acid

Binary Acid

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Science and Nature, Vol. 3

2:15

32

Трек Floating Green

Floating Green

Detlef Kleinert

Science and Nature, Vol. 3

4:12

Информация о правообладателе: Sonoton Music
Волна по релизу
