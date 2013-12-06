О нас

Moritz Bintig

Moritz Bintig

,

Sonoton Film Orchestra

,

Hannes Treiber

и 

ещё 3

Альбом  ·  2013

Soft Emotions

#Саундтреки
Moritz Bintig

Артист

Moritz Bintig

Релиз Soft Emotions

#

Название

Альбом

1

Трек Caught in a Reverie

Caught in a Reverie

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Soft Emotions

3:31

2

Трек Swinging Hearts

Swinging Hearts

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Soft Emotions

2:28

3

Трек Sad Retrospect

Sad Retrospect

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Soft Emotions

3:05

4

Трек Evolving Drama

Evolving Drama

Alan Fillip

Soft Emotions

2:27

5

Трек Glorifying Memory

Glorifying Memory

Moritz Bintig

Soft Emotions

2:15

6

Трек All Is Good

All Is Good

Valeriy Antonyuk

Soft Emotions

2:51

7

Трек Old Legends

Old Legends

Wesley Plass

,

Hannes Treiber

Soft Emotions

2:30

8

Трек Autumn Falls

Autumn Falls

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Soft Emotions

4:00

9

Трек Spirit of Mischief

Spirit of Mischief

Valeriy Antonyuk

Soft Emotions

2:27

10

Трек Give Me Your Hand

Give Me Your Hand

Valeriy Antonyuk

Soft Emotions

2:10

11

Трек The Way Out

The Way Out

Moritz Bintig

Soft Emotions

2:09

12

Трек Raising Hope

Raising Hope

Alan Fillip

Soft Emotions

3:19

13

Трек Calming Down

Calming Down

Valeriy Antonyuk

Soft Emotions

3:45

14

Трек Reconciling Try

Reconciling Try

Moritz Bintig

Soft Emotions

2:38

15

Трек Talking Neighbours

Talking Neighbours

Valeriy Antonyuk

Soft Emotions

2:16

16

Трек Tell Your Story

Tell Your Story

Valeriy Antonyuk

Soft Emotions

3:07

17

Трек Lost in Memory

Lost in Memory

Valeriy Antonyuk

Soft Emotions

2:02

Информация о правообладателе: Sonoton Music
Релиз Classic Rock
Classic Rock2024 · Альбом · Moritz Bintig
Релиз Orchestral Narratives
Orchestral Narratives2024 · Сингл · Moritz Bintig
Релиз Epic Trailer Tracks
Epic Trailer Tracks2024 · Сингл · Moritz Bintig
Релиз Cinematic Pulses
Cinematic Pulses2024 · Сингл · Moritz Bintig
Релиз Indie Folk Pop
Indie Folk Pop2024 · Альбом · James George
Релиз Cinematic Tech Noir
Cinematic Tech Noir2024 · Сингл · Moritz Bintig
Релиз The Universe
The Universe2023 · Сингл · Moritz Bintig
Релиз Score Pads
Score Pads2023 · Альбом · Moritz Bintig
Релиз Acoustic Drama
Acoustic Drama2023 · Сингл · Moritz Bintig
Релиз Stark Drama
Stark Drama2023 · Сингл · Moritz Bintig
Релиз Lo-Fi Beds
Lo-Fi Beds2023 · Альбом · Moritz Bintig
Релиз Bite on Granite
Bite on Granite2023 · Альбом · René Anlauff
Релиз Evolving Images
Evolving Images2023 · Сингл · Moritz Bintig
Релиз Acoustic Landsacpe
Acoustic Landsacpe2023 · Альбом · Moritz Bintig

Похожие артисты

Moritz Bintig
Артист

Moritz Bintig

Clem Clempson
Артист

Clem Clempson

Tommy Emmanuel
Артист

Tommy Emmanuel

Instrumental Christian Songs
Артист

Instrumental Christian Songs

Orinoco Haven
Артист

Orinoco Haven

Hans-Joerg Maucksch
Артист

Hans-Joerg Maucksch

B-Tribe
Артист

B-Tribe

Clannad
Артист

Clannad

Andy Mckee
Артист

Andy Mckee

Blake Mills
Артист

Blake Mills

Ian Melrose
Артист

Ian Melrose

Lea Morris
Артист

Lea Morris

עידן רייכל
Артист

עידן רייכל