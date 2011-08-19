О нас

Lorenzo Navalta

Lorenzo Navalta

,

Brian Cua

,

Cyril sorongon

и 

ещё 1

Альбом  ·  2011

World Dance Beat, Vol. 2

#Со всего мира
Lorenzo Navalta

Артист

Lorenzo Navalta

Релиз World Dance Beat, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Set Your Soul on Fire

Set Your Soul on Fire

Cyril sorongon

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 2

2:40

2

Трек Imperial Step

Imperial Step

Brian Cua

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 2

3:05

3

Трек Koto Blue

Koto Blue

Cyril sorongon

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 2

3:00

4

Трек Smoothbuzz

Smoothbuzz

Brian Cua

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 2

2:59

5

Трек Worldmix

Worldmix

Cyril sorongon

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 2

3:01

6

Трек Afro Baba

Afro Baba

Brian Cua

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 2

3:07

7

Трек The Enigma of Avatar

The Enigma of Avatar

Brian Cua

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 2

2:51

8

Трек Sahara Wobble

Sahara Wobble

Brian Cua

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 2

3:09

9

Трек Banglah

Banglah

Cyril sorongon

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 2

2:52

10

Трек Asian Fusion

Asian Fusion

Cyril sorongon

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 2

3:21

11

Трек Middle East

Middle East

Brian Cua

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 2

3:27

12

Трек Misunderstood

Misunderstood

Cyril sorongon

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 2

2:59

Информация о правообладателе: Sonoton Music
