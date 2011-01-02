О нас

Amelito Bokayo

Amelito Bokayo

,

Lars Kurz

,

Andreas Suttner

и 

ещё 5

Альбом  ·  2011

Drones, Clusters and Dramatic Beds

#Эмбиент
Amelito Bokayo

Артист

Amelito Bokayo

Релиз Drones, Clusters and Dramatic Beds

#

Название

Альбом

1

Трек Aboriginal Dream

Aboriginal Dream

Alan Fillip

Drones, Clusters and Dramatic Beds

1:44

2

Трек Elecdrone

Elecdrone

Laszlo Dobos

Drones, Clusters and Dramatic Beds

2:01

3

Трек Bleeding

Bleeding

Cyril sorongon

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

Drones, Clusters and Dramatic Beds

1:47

4

Трек Dark Visions

Dark Visions

Alan Fillip

Drones, Clusters and Dramatic Beds

2:08

5

Трек Dark Earth

Dark Earth

Laszlo Dobos

Drones, Clusters and Dramatic Beds

2:08

6

Трек Reality Action

Reality Action

Alan Fillip

Drones, Clusters and Dramatic Beds

2:11

7

Трек Mystic Unrest

Mystic Unrest

Cyril sorongon

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

Drones, Clusters and Dramatic Beds

1:41

8

Трек Cryptic Clouds

Cryptic Clouds

Alan Fillip

Drones, Clusters and Dramatic Beds

1:59

9

Трек Simple Phobia

Simple Phobia

Laszlo Dobos

Drones, Clusters and Dramatic Beds

1:25

10

Трек Opaque

Opaque

Alan Fillip

Drones, Clusters and Dramatic Beds

1:49

11

Трек Undergrowl

Undergrowl

John Fiddy

Drones, Clusters and Dramatic Beds

1:59

12

Трек Dwindling Tribes

Dwindling Tribes

Alan Fillip

Drones, Clusters and Dramatic Beds

2:02

13

Трек Historical Perspective

Historical Perspective

Alan Fillip

Drones, Clusters and Dramatic Beds

2:10

14

Трек Cellar

Cellar

Laszlo Dobos

Drones, Clusters and Dramatic Beds

3:01

15

Трек Chemical Erosion

Chemical Erosion

Alan Fillip

Drones, Clusters and Dramatic Beds

1:44

16

Трек Alien Play

Alien Play

Laszlo Dobos

Drones, Clusters and Dramatic Beds

0:53

17

Трек Barren

Barren

Alan Fillip

Drones, Clusters and Dramatic Beds

1:48

18

Трек Interference, Pt. 2

Interference, Pt. 2

Andreas Suttner

,

Laszlo Dobos

Drones, Clusters and Dramatic Beds

1:59

19

Трек Interference, Pt. 3

Interference, Pt. 3

Andreas Suttner

,

Laszlo Dobos

Drones, Clusters and Dramatic Beds

2:49

20

Трек Interference, Pt. 4

Interference, Pt. 4

Andreas Suttner

,

Laszlo Dobos

Drones, Clusters and Dramatic Beds

2:39

21

Трек Shady Figures

Shady Figures

Lars Kurz

,

Laszlo Dobos

Drones, Clusters and Dramatic Beds

1:38

22

Трек Time Engine

Time Engine

Laszlo Dobos

Drones, Clusters and Dramatic Beds

1:12

23

Трек Bass Play, Pt. 6

Bass Play, Pt. 6

Andreas Suttner

,

Laszlo Dobos

Drones, Clusters and Dramatic Beds

1:14

Информация о правообладателе: Sonoton Music
