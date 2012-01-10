О нас

Lorenzo Navalta

Lorenzo Navalta

,

Cyril sorongon

,

Brian Cua

и 

ещё 1

Альбом  ·  2012

World Dance Beat, Vol. 3

#Со всего мира
Lorenzo Navalta

Артист

Lorenzo Navalta

Релиз World Dance Beat, Vol. 3

#

Название

Альбом

1

Трек Global Diversity

Global Diversity

Brian Cua

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 3

3:02

2

Трек Didgeridoodle

Didgeridoodle

Brian Cua

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 3

3:02

3

Трек Global Minimalist

Global Minimalist

Cyril sorongon

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 3

3:00

4

Трек House Delight

House Delight

Cyril sorongon

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 3

3:32

5

Трек Love International

Love International

Brian Cua

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 3

3:17

6

Трек Zheng, Oud and Udu

Zheng, Oud and Udu

Cyril sorongon

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 3

3:02

7

Трек Tribal House

Tribal House

Brian Cua

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 3

3:23

8

Трек Blue Tattoo

Blue Tattoo

Cyril sorongon

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 3

2:52

9

Трек Irish Pride

Irish Pride

Brian Cua

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 3

3:31

10

Трек Tweaky

Tweaky

Cyril sorongon

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 3

3:07

11

Трек Modern Turka

Modern Turka

Brian Cua

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 3

2:59

12

Трек Oriental Funk

Oriental Funk

Brian Cua

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat, Vol. 3

3:07

Информация о правообладателе: Sonoton Music
