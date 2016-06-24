О нас

Teddy Katigbak

Teddy Katigbak

,

Amelito Bokayo

,

Lorenzo Navalta

Альбом  ·  2016

Asian Mysteries, Vol. 2

#Со всего мира
Teddy Katigbak

Артист

Teddy Katigbak

Релиз Asian Mysteries, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Warrior's Prayer

Warrior's Prayer

Teddy Katigbak

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

Asian Mysteries, Vol. 2

2:27

2

Трек Subtle Danger

Subtle Danger

Teddy Katigbak

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

Asian Mysteries, Vol. 2

2:26

3

Трек Journey to Home

Journey to Home

Teddy Katigbak

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

Asian Mysteries, Vol. 2

2:35

4

Трек Offering Ritual

Offering Ritual

Teddy Katigbak

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

Asian Mysteries, Vol. 2

2:04

5

Трек Wonderful Feast

Wonderful Feast

Teddy Katigbak

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

Asian Mysteries, Vol. 2

2:40

6

Трек Lustful Dance

Lustful Dance

Teddy Katigbak

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

Asian Mysteries, Vol. 2

2:50

7

Трек Sneak Attack

Sneak Attack

Teddy Katigbak

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

Asian Mysteries, Vol. 2

2:46

8

Трек Watching from a Distance

Watching from a Distance

Teddy Katigbak

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

Asian Mysteries, Vol. 2

2:17

9

Трек Children of Peace

Children of Peace

Teddy Katigbak

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

Asian Mysteries, Vol. 2

2:49

10

Трек Verdict Day

Verdict Day

Teddy Katigbak

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

Asian Mysteries, Vol. 2

2:35

Информация о правообладателе: Sonoton Music
