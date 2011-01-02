О нас

Lorenzo Navalta

Lorenzo Navalta

,

Brian Cua

,

Cyril sorongon

и 

ещё 1

Альбом  ·  2011

World Dance Beat

#Со всего мира
Lorenzo Navalta

Артист

Lorenzo Navalta

Релиз World Dance Beat

#

Название

Альбом

1

Трек Open to the World

Open to the World

Cyril sorongon

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat

3:05

2

Трек Wizard House

Wizard House

Cyril sorongon

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat

3:03

3

Трек Neon Beats

Neon Beats

Brian Cua

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat

2:55

4

Трек Ebony Electro

Ebony Electro

Brian Cua

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat

2:36

5

Трек Desert Dance

Desert Dance

Cyril sorongon

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat

3:34

6

Трек Eastern House Express

Eastern House Express

Brian Cua

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat

3:09

7

Трек Afrotrance

Afrotrance

Cyril sorongon

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat

3:27

8

Трек War Trance

War Trance

Brian Cua

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat

3:05

9

Трек Fusing the Globe

Fusing the Globe

Cyril sorongon

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat

3:22

10

Трек Exotic Glamor

Exotic Glamor

Brian Cua

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat

3:16

11

Трек Return of the Gamelan

Return of the Gamelan

Cyril sorongon

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat

3:25

12

Трек Invocation

Invocation

Brian Cua

,

Lorenzo Navalta

,

Amelito Bokayo

World Dance Beat

3:20

Информация о правообладателе: Sonoton Music
