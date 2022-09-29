О нас

Karen Savage

Сингл  ·  2022

Anne's House of Dreams

#Разное
Релиз Anne's House of Dreams

Название

Альбом

1

Трек In the Garret of Green Gables

In the Garret of Green Gables

Karen Savage

Anne's House of Dreams

10:05

2

Трек The House of Dreams

The House of Dreams

Karen Savage

Anne's House of Dreams

10:25

3

Трек The Land of Dreams Among

The Land of Dreams Among

Karen Savage

Anne's House of Dreams

12:53

4

Трек The First Bride of Green Gables

The First Bride of Green Gables

Karen Savage

Anne's House of Dreams

7:01

5

Трек The Home Coming

The Home Coming

Karen Savage

Anne's House of Dreams

6:46

6

Трек Captain Jim

Captain Jim

Karen Savage

Anne's House of Dreams

10:26

7

Трек The Schoolmaster's Bride

The Schoolmaster's Bride

Karen Savage

Anne's House of Dreams

18:00

8

Трек Miss Cornelia Bryant Comes to Call

Miss Cornelia Bryant Comes to Call

Karen Savage

Anne's House of Dreams

21:59

9

Трек An Evening at Four Winds Point

An Evening at Four Winds Point

Karen Savage

Anne's House of Dreams

20:45

10

Трек Leslie Moore

Leslie Moore

Karen Savage

Anne's House of Dreams

13:15

11

Трек The Story of Leslie Moore

The Story of Leslie Moore

Karen Savage

Anne's House of Dreams

17:36

12

Трек Leslie Comes Over

Leslie Comes Over

Karen Savage

Anne's House of Dreams

5:16

13

Трек A Ghostly Evening

A Ghostly Evening

Karen Savage

Anne's House of Dreams

8:28

14

Трек November Days

November Days

Karen Savage

Anne's House of Dreams

6:12

15

Трек Christmas at Four Winds

Christmas at Four Winds

Karen Savage

Anne's House of Dreams

13:33

16

Трек New Year's Eve at the Light

New Year's Eve at the Light

Karen Savage

Anne's House of Dreams

10:24

17

Трек A Four Winds Winter

A Four Winds Winter

Karen Savage

Anne's House of Dreams

11:56

18

Трек Spring Days

Spring Days

Karen Savage

Anne's House of Dreams

13:05

19

Трек Dawn and Dusk

Dawn and Dusk

Karen Savage

Anne's House of Dreams

10:34

20

Трек Lost Margaret

Lost Margaret

Karen Savage

Anne's House of Dreams

5:32

21

Трек Barriers Swept Away

Barriers Swept Away

Karen Savage

Anne's House of Dreams

13:55

22

Трек Miss Cornelia Arranges Matters

Miss Cornelia Arranges Matters

Karen Savage

Anne's House of Dreams

9:35

23

Трек Owen Ford Comes

Owen Ford Comes

Karen Savage

Anne's House of Dreams

8:33

24

Трек The Life-Book of Captain Jim

The Life-Book of Captain Jim

Karen Savage

Anne's House of Dreams

12:42

25

Трек The Writing of the Book

The Writing of the Book

Karen Savage

Anne's House of Dreams

6:32

26

Трек Owen Ford's Confession

Owen Ford's Confession

Karen Savage

Anne's House of Dreams

9:45

27

Трек On the Sand Bar

On the Sand Bar

Karen Savage

Anne's House of Dreams

10:24

28

Трек Odds and Ends

Odds and Ends

Karen Savage

Anne's House of Dreams

12:59

29

Трек Gilbert and Anne Disagree

Gilbert and Anne Disagree

Karen Savage

Anne's House of Dreams

11:25

30

Трек Leslie Decides

Leslie Decides

Karen Savage

Anne's House of Dreams

11:04

31

Трек The Truth Makes Free

The Truth Makes Free

Karen Savage

Anne's House of Dreams

7:41

32

Трек Miss Cornelia Discusses the Affair

Miss Cornelia Discusses the Affair

Karen Savage

Anne's House of Dreams

7:14

33

Трек Leslie Returns

Leslie Returns

Karen Savage

Anne's House of Dreams

8:55

34

Трек The Ship o'dreams Comes to Harbor

The Ship o'dreams Comes to Harbor

Karen Savage

Anne's House of Dreams

9:22

35

Трек Politics at Four Winds

Politics at Four Winds

Karen Savage

Anne's House of Dreams

12:57

36

Трек Beauty for Ashes

Beauty for Ashes

Karen Savage

Anne's House of Dreams

13:58

37

Трек Miss Cornelia Makes a Startling Announcement

Miss Cornelia Makes a Startling Announcement

Karen Savage

Anne's House of Dreams

7:00

38

Трек Red Roses

Red Roses

Karen Savage

Anne's House of Dreams

9:57

39

Трек Captain Jim Crosses the Bar

Captain Jim Crosses the Bar

Karen Savage

Anne's House of Dreams

6:31

40

Трек Farewell to the House of Dreams

Farewell to the House of Dreams

Karen Savage

Anne's House of Dreams

15:24

Информация о правообладателе: Erika Records
