Karen Savage

Karen Savage

Сингл  ·  2022

Rainbow Valley

#Разное

1 лайк

Karen Savage

Артист

Karen Savage

Релиз Rainbow Valley

#

Название

Альбом

1

Трек Home Again

Home Again

Karen Savage

Rainbow Valley

7:52

2

Трек Sheer Gossip

Sheer Gossip

Karen Savage

Rainbow Valley

18:48

3

Трек The Ingleside Children

The Ingleside Children

Karen Savage

Rainbow Valley

13:11

4

Трек The Manse Children

The Manse Children

Karen Savage

Rainbow Valley

17:33

5

Трек The Advent of Mary Vanse

The Advent of Mary Vanse

Karen Savage

Rainbow Valley

22:05

6

Трек Mary Stays at the Manse

Mary Stays at the Manse

Karen Savage

Rainbow Valley

8:48

7

Трек A Fishy Episode

A Fishy Episode

Karen Savage

Rainbow Valley

13:03

8

Трек Miss Cornelia Intervenes

Miss Cornelia Intervenes

Karen Savage

Rainbow Valley

12:54

9

Трек Una Intervenes

Una Intervenes

Karen Savage

Rainbow Valley

17:43

10

Трек The Manse Girls Clean House

The Manse Girls Clean House

Karen Savage

Rainbow Valley

12:04

11

Трек A Dreadful Discovery

A Dreadful Discovery

Karen Savage

Rainbow Valley

7:15

12

Трек An Explanation and a Dare

An Explanation and a Dare

Karen Savage

Rainbow Valley

14:17

13

Трек The House on the Hill

The House on the Hill

Karen Savage

Rainbow Valley

17:39

14

Трек Mrs. Alec Davis Makes a Call

Mrs. Alec Davis Makes a Call

Karen Savage

Rainbow Valley

16:58

15

Трек More Gossip

More Gossip

Karen Savage

Rainbow Valley

13:48

16

Трек Tit for Tat

Tit for Tat

Karen Savage

Rainbow Valley

21:24

17

Трек A Double Victory

A Double Victory

Karen Savage

Rainbow Valley

17:40

18

Трек Mary Brings Evil Tidings

Mary Brings Evil Tidings

Karen Savage

Rainbow Valley

8:39

19

Трек Poor Adam!

Poor Adam!

Karen Savage

Rainbow Valley

7:36

20

Трек Faith Makes a Friend

Faith Makes a Friend

Karen Savage

Rainbow Valley

9:41

21

Трек The Impossible Word

The Impossible Word

Karen Savage

Rainbow Valley

18:31

22

Трек St. George Knows All About It

St. George Knows All About It

Karen Savage

Rainbow Valley

10:19

23

Трек The Good-Conduct Club

The Good-Conduct Club

Karen Savage

Rainbow Valley

19:07

24

Трек A Charitable Impulse

A Charitable Impulse

Karen Savage

Rainbow Valley

13:03

25

Трек Another Scandal and Another "Explanation"

Another Scandal and Another "Explanation"

Karen Savage

Rainbow Valley

13:13

26

Трек Miss Cornelia Gets a New Point of View

Miss Cornelia Gets a New Point of View

Karen Savage

Rainbow Valley

12:34

27

Трек A Sacred Concert

A Sacred Concert

Karen Savage

Rainbow Valley

7:10

28

Трек A Fast Day

A Fast Day

Karen Savage

Rainbow Valley

7:46

29

Трек A Weird Tale

A Weird Tale

Karen Savage

Rainbow Valley

6:42

30

Трек The Ghost on the Dyke

The Ghost on the Dyke

Karen Savage

Rainbow Valley

8:41

31

Трек Carl Does Penance

Carl Does Penance

Karen Savage

Rainbow Valley

8:56

32

Трек Two Stubborn People

Two Stubborn People

Karen Savage

Rainbow Valley

10:47

33

Трек Carl Is--Not--Whipped

Carl Is--Not--Whipped

Karen Savage

Rainbow Valley

9:51

34

Трек Una Visits the Hill

Una Visits the Hill

Karen Savage

Rainbow Valley

10:39

35

Трек "Let the Piper Come"

"Let the Piper Come"

Karen Savage

Rainbow Valley

5:57

Информация о правообладателе: Erika Records
