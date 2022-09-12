О нас

Сингл  ·  2022

Anne of the Island

#Разное
Артист

Релиз Anne of the Island

1

Трек The Shadow of Change

The Shadow of Change

Karen Savage

Anne of the Island

14:07

2

Трек Garlands of Autumn

Garlands of Autumn

Karen Savage

Anne of the Island

12:38

3

Трек Greeting and Farewell

Greeting and Farewell

Karen Savage

Anne of the Island

10:24

4

Трек April's Lady

April's Lady

Karen Savage

Anne of the Island

21:13

5

Трек Letters from Home

Letters from Home

Karen Savage

Anne of the Island

12:45

6

Трек In the Park

In the Park

Karen Savage

Anne of the Island

10:35

7

Трек Home Again

Home Again

Karen Savage

Anne of the Island

13:34

8

Трек Anne's First Proposal

Anne's First Proposal

Karen Savage

Anne of the Island

7:59

9

Трек An Unwelcome Lover and a Welcome Friend

An Unwelcome Lover and a Welcome Friend

Karen Savage

Anne of the Island

12:48

10

Трек Patty's Place

Patty's Place

Karen Savage

Anne of the Island

12:38

11

Трек The Round of Life

The Round of Life

Karen Savage

Anne of the Island

14:23

12

Трек "Averil's Atonement"

"Averil's Atonement"

Karen Savage

Anne of the Island

11:34

13

Трек The Way of Transgressors

The Way of Transgressors

Karen Savage

Anne of the Island

15:14

14

Трек The Summons

The Summons

Karen Savage

Anne of the Island

13:23

15

Трек A Dream Turned Upside Down

A Dream Turned Upside Down

Karen Savage

Anne of the Island

7:13

16

Трек Adjusted Relationships

Adjusted Relationships

Karen Savage

Anne of the Island

18:01

17

Трек A Letter from Davy

A Letter from Davy

Karen Savage

Anne of the Island

4:52

18

Трек Miss Josepine Remembers the Anne-Girl

Miss Josepine Remembers the Anne-Girl

Karen Savage

Anne of the Island

8:53

19

Трек An Interlude

An Interlude

Karen Savage

Anne of the Island

5:31

20

Трек Gilbert Speaks

Gilbert Speaks

Karen Savage

Anne of the Island

8:28

21

Трек Roses of Yesterday

Roses of Yesterday

Karen Savage

Anne of the Island

6:11

22

Трек Spring and Anne Return to Green Gables

Spring and Anne Return to Green Gables

Karen Savage

Anne of the Island

6:58

23

Трек Paul Cannot Find the Rock People

Paul Cannot Find the Rock People

Karen Savage

Anne of the Island

6:09

24

Трек Enter Jonas

Enter Jonas

Karen Savage

Anne of the Island

8:17

25

Трек Enter Prince Charming

Enter Prince Charming

Karen Savage

Anne of the Island

9:37

26

Трек Enter Christine

Enter Christine

Karen Savage

Anne of the Island

5:40

27

Трек Mutual Confidences

Mutual Confidences

Karen Savage

Anne of the Island

8:25

28

Трек A June Evening

A June Evening

Karen Savage

Anne of the Island

7:19

29

Трек Diana's Wedding

Diana's Wedding

Karen Savage

Anne of the Island

6:03

30

Трек Mrs Skinner's Romance

Mrs Skinner's Romance

Karen Savage

Anne of the Island

5:47

31

Трек Anne to Philippa

Anne to Philippa

Karen Savage

Anne of the Island

4:24

32

Трек Tea with Mrs Douglas

Tea with Mrs Douglas

Karen Savage

Anne of the Island

7:58

33

Трек "He Just Kept Coming and Coming"

"He Just Kept Coming and Coming"

Karen Savage

Anne of the Island

5:17

34

Трек John Douglas Speaks at Last

John Douglas Speaks at Last

Karen Savage

Anne of the Island

7:46

35

Трек The Last Redmond Year Opens

The Last Redmond Year Opens

Karen Savage

Anne of the Island

10:38

36

Трек The Gardners' Call

The Gardners' Call

Karen Savage

Anne of the Island

9:10

37

Трек Full-Fledged Ba's

Full-Fledged Ba's

Karen Savage

Anne of the Island

8:57

38

Трек False Dawn

False Dawn

Karen Savage

Anne of the Island

9:33

39

Трек Deals with Weddings

Deals with Weddings

Karen Savage

Anne of the Island

12:02

40

Трек A Book of Revelation

A Book of Revelation

Karen Savage

Anne of the Island

7:44

41

Трек Love Takes up the Glass of Time

Love Takes up the Glass of Time

Karen Savage

Anne of the Island

9:21

Информация о правообладателе: Erika Records
