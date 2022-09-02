О нас

Сингл  ·  2022

Anne of Avonlea

#Разное
Артист

Релиз Anne of Avonlea

#

Название

Альбом

1

Трек An Irate Neighbor

An Irate Neighbor

Karen Savage

Anne of Avonlea

17:09

2

Трек Selling in Haste and Repenting at Leisure

Selling in Haste and Repenting at Leisure

Karen Savage

Anne of Avonlea

10:06

3

Трек Mr. Harrison at Home

Mr. Harrison at Home

Karen Savage

Anne of Avonlea

11:40

4

Трек Different Opinions

Different Opinions

Karen Savage

Anne of Avonlea

8:09

5

Трек A Full-Fledged Schoolma'am

A Full-Fledged Schoolma'am

Karen Savage

Anne of Avonlea

12:06

6

Трек All Sorts and Conditions of Men . . . And Women

All Sorts and Conditions of Men . . . And Women

Karen Savage

Anne of Avonlea

17:59

7

Трек The Pointing of Duty

The Pointing of Duty

Karen Savage

Anne of Avonlea

9:23

8

Трек Marilla Adopts Twins

Marilla Adopts Twins

Karen Savage

Anne of Avonlea

15:14

9

Трек A Question of Color

A Question of Color

Karen Savage

Anne of Avonlea

10:14

10

Трек Davy in Search of a Sensation

Davy in Search of a Sensation

Karen Savage

Anne of Avonlea

16:51

11

Трек Facts and Fancies

Facts and Fancies

Karen Savage

Anne of Avonlea

15:07

12

Трек A Jonah Day

A Jonah Day

Karen Savage

Anne of Avonlea

12:13

13

Трек A Golden Picnic

A Golden Picnic

Karen Savage

Anne of Avonlea

17:03

14

Трек A Danger Averted

A Danger Averted

Karen Savage

Anne of Avonlea

18:47

15

Трек The Beginning of Vacation

The Beginning of Vacation

Karen Savage

Anne of Avonlea

13:33

16

Трек The Substance of Things Hoped For

The Substance of Things Hoped For

Karen Savage

Anne of Avonlea

10:58

17

Трек A Chapter of Accidents

A Chapter of Accidents

Karen Savage

Anne of Avonlea

17:30

18

Трек An Adventure on the Tory Road

An Adventure on the Tory Road

Karen Savage

Anne of Avonlea

15:23

19

Трек Just a Happy Day

Just a Happy Day

Karen Savage

Anne of Avonlea

18:47

20

Трек The Way It Often Happens

The Way It Often Happens

Karen Savage

Anne of Avonlea

13:11

21

Трек Sweet Miss Lavendar

Sweet Miss Lavendar

Karen Savage

Anne of Avonlea

20:47

22

Трек Odds and Ends

Odds and Ends

Karen Savage

Anne of Avonlea

7:23

23

Трек Miss Lavendar's Romance

Miss Lavendar's Romance

Karen Savage

Anne of Avonlea

11:50

24

Трек A Prophet in His Own Country

A Prophet in His Own Country

Karen Savage

Anne of Avonlea

14:29

25

Трек An Avonlea Scandal

An Avonlea Scandal

Karen Savage

Anne of Avonlea

20:15

26

Трек Around the Bend

Around the Bend

Karen Savage

Anne of Avonlea

18:11

27

Трек An Afternoon at the Stone House

An Afternoon at the Stone House

Karen Savage

Anne of Avonlea

19:22

28

Трек The Prince Comes Back to the Enchanted Palace

The Prince Comes Back to the Enchanted Palace

Karen Savage

Anne of Avonlea

17:17

29

Трек Poetry and Prose

Poetry and Prose

Karen Savage

Anne of Avonlea

11:01

30

Трек A Wedding at the Stone House

A Wedding at the Stone House

Karen Savage

Anne of Avonlea

13:02

Информация о правообладателе: Erika Records
